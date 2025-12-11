台尋求深化國防合作 路透：外交部次長吳志中本月秘訪以色列

《路透社》今（11）日引述3名知情人士獨家披露，外交部政務次長吳志中近日對以色列進行了未公開的訪問。知情人士指，這次的訪問發生在最近幾週，其中2人表示就在本月。正值台灣積極尋求與以國深化國防合作之際，這次訪問格外引人關注。

外交部政務次長吳志中。 （資料照／翻攝中華民國外交部網頁）

報導稱，台灣外交高級官員出訪如以色列等沒有邦交國家的情況相當罕見。儘管如此，台灣仍視以國為重要的民主夥伴，並在2023年10月哈瑪斯襲擊以國南部及隨後的加薩戰爭後向該國提供支持，台以互動持續提升。吳志中最近一次公開行程是11月19日出席柏林安全會議。

基於此事敏感，消息人士要求匿名。他們拒絕透露吳志中會見了哪些人或討論了什麼內容，包括是否觸及總統賴清德於10月宣布的多層次防空系統「台灣之盾」（T-Dome）。該系統部分參考了以國的防空體系設計。

報導稱，外交部拒絕評論吳志中是否訪問以色列。外交部在聲明中表示，台、以共享自由與民主價值，將持續務實推動涵蓋貿易、技術及文化等領域的互惠交流與合作，並歡迎更多互惠形式的合作。以國外交部則未回應置評請求。

外交部長林佳龍上月曾表示，台、以在技術和國防方面「有相互學習和一些互動」。「台灣之盾」旨在整合現有的如美製愛國者飛彈和台製天弓飛彈及防空砲等，以建立更有效率的「感測器到射手」機制。

