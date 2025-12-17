台對印出口增3成！林伯豐籲印度設單一窗口 助攻鴻海等台商強化布局

三三會理事長林伯豐為赴印度投資的台商請命，期盼台印能在AI與半導體領域攜手合作。李政龍攝



受惠於全球供應鏈重整與 14 億人口紅利，印度已成台商布局核心。三三會理事長林伯豐今（12/17）日指出，今年前11個月台灣對印出口大幅成長3成，包括鴻海、中信、台達電等大廠皆積極進駐，為了協助台商應對電力與土地供給等挑戰，建議印度政府應設立中央與地方「單一窗口」，並透過雙邊論壇強化投資保障資訊，期盼台印能在AI與半導體領域攜手合作，創造雙贏商機。

三三會今日舉行12月例會，由理事長林伯豐主持，邀請印度台北協會代理會長偉敏慧（Vishwanjali Murlidhar Gaikwad）進行「India-Taiwan Economic Convergence: Structural Shift and Emerging Opportunities」專題演講。

廣告 廣告

林伯豐致詞時表示，印度經濟崛起、有14億人口紅利、世界第二大軟體國，加上全球產業供應鏈重整，中央及地方政府各自推出優惠措施，吸引台灣的電子、工具機、紡織、鞋業等產業前往投資，銀行業也配合台商積極在印度布局。

根據財政部統計，2025年前11個月台灣對印度的出口是82.83億美元，較去年同期增長30.1%；另依經濟部統計，截至2025年10月底，台灣對印度的投資為16.74億美元。

三三會的會員企業目前在印度投資，包括鴻海在印度投資最多，還有統一、台達電、中國信託、富邦銀行、台灣銀行及兆豐銀行。產業包括電子零組件、電動車一直到半導體產業等。

林伯豐轉述台商反映在印度投資，在合約協商、土地、電力供給、設廠等方面希望能得到協助，並提出兩大建議，一是透過印度台北協會及台灣駐印機構推動雙邊商務論壇與地方合作備忘錄，強化投資保障資訊；二是期待印度中央與各地方政府都能設立單一窗口，提供法律、稅務、雇用人員指引，協助外商在印度投資。

林伯豐強調，印度是全球成長最快的經濟體之一，而台灣在AI熱潮帶動出口和投資強勁下，經濟表現也相當亮眼，希望台灣與印度能夠攜手拓展合作領域，為台印企業創造更多商機。

更多太報報導

對美關稅交涉應「全民動員」 林伯豐：台供應鏈具獨佔性 應成政府對美談判靠山

駐印度副代表謝柏輝當地猝逝 外交部哀悼不捨：全力協助家屬

台灣全球AI排名大躍升！2評比躋身前10 贏印度、北歐