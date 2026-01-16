台對等關稅出爐 周玉蔻：談判成果非常好！

▲台灣對等關稅調降為15%，鄭麗君在美召開記者會說明。（圖／擷取自Taiwan in the US臉書）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等多項談判預定目標。對此，周玉蔻在臉書發文指出，不僅投資金額比日韓低、台美多出雙向投資，台灣也是一個拿到232最優惠待遇的國家。

周玉蔻一早在臉書上提及「美商務部：台灣銷美關稅將降為15%，對美投資2500意！行政院同步發佈新聞稿！鄭麗君今早台灣時間9點在美國召開線上記者會」

周玉蔻也提到，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇評價：談的很好！比預期好的多！評分95分/100分

周玉蔻解讀，2500億美元投資、2500億美元信保基金，結論就是2500億美元投資！台灣媒體記者可能沒睡飽，寫的不清不楚，要不然就是政治記者或年輕記者，不懂信保基金。

周玉蔻表示，2500億美元包括台積電先前的1650億美元，我猜政府公開不方便公開說企業個案。

周玉蔻也點出三大重點：

1、比日韓直接投資金額低

2:、雙方多出台美雙向投資

3:、還有第一個拿到232最優惠待遇

周玉蔻直言，綜觀下來談判成果非常好！該守的都守了（農產品尚未完全揭曉，但賴總統所指跟國安有關的都有保住），該要的要到了，關稅15%，不疊加232條款。

