台對等關稅15％不疊加 工具機、水五金昔日苦境全曝光

經濟部長龔明鑫。（王千豪攝）

台美關稅談判底定，台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。經濟部長龔明鑫今（20）天表示，在15％關稅的情況下，對於整體的影響從負面變成正面，主要在於相對國家的相對價格產生變化，而我方降為15％且不疊加MFN後，比其他國家在競爭力上有優勢，會產生替代效果。

行政院今天舉行「台美關稅談判說明記者會」，龔明鑫表示，去年4月2日以後，傳統產業集體焦慮，即便從32％降為20％的暫時性關稅，但傳產仍擔心關稅浮動，所以當時政府就啟動了支持產業的政策，包括930億元的支持方案；相對傳統產業，高科技產業、ICT產業相對從容。如今談判結果出來以後，傳產心理底定，可以專心衝刺。

廣告 廣告

龔明鑫指出，去年委託兩個研究智庫估算，32％的衝擊是明顯的，降到20％時衝擊減少了一半以上，現在15％的情況之下，整體影響從負面變成正面，主要理由是關稅變化有兩個效果，一是關稅上升帶動價格上漲，消費可能會減少，這當然是負面的；另一方面，相對國家的相對價格產生變化，而15％且不疊加MFN比其他國家在競爭力上有優勢，它會有替代效果，所以整體面算正面。

龔明鑫也針產業別依序說明，工具機部分主要競爭對手是德國、日本、韓國，原來關稅4％加20％暫時性關稅後，總共是24％，跟其他國家差了9％，對工具機產生非常大的困難，現在從24％降到了15％，比去年還要好，因去年4月2日之前我方要課徵4％的稅 ，但韓國不用課稅，現在大家一樣課15％，可以平等競爭。其他包含，機械業從過去的21.5％降到了15％、自行車業從原來的25.6％降至15％、水五金從22.6％降至15％，這都擴大競爭上的優勢。

談及半導體產業，龔明鑫指出，台灣IC設計全世界第二、晶圓代工全世界第一、封裝測試也是全世界第一，占比非常高，且成長非常快速，在此趨勢，台灣在ICT的全球布局有必要性，事實上在2025年之前，很多ICT產業已在美國布局。這次談判結果出來以後，電電工會表示願意配合政府到美國投資設廠，所以台灣與美國兩國政府透過各種方面協助，讓我方的產業可順利在美國設廠，甚至賺到錢，然後回饋母國，這是下一階段要做的事情。

【看原文連結】