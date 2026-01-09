台對美出超去年倍增 關稅談判更艱鉅

美國政府公布數據顯示，受到川普關稅政策影響，去年10月美國貿易逆差意外大減，降至2009年以來的最低水準。不過，當月美國對台貿易逆差高達157億美元，而我財政部9日公布去年對美出超金額刷新紀錄，為1501.16億美元，比起2024年的647.03億美元，高出1.32倍，是歷年最大增幅。美媒指出，這會使台美曠日持久的關稅談判更加複雜。

據美國商務部經濟分析局（BEA）8日上網的數據，美國10月份整體貿易逆差下降39％，至294億美元，相較之下，9月份貿易逆差為481億美元。由於去年美國政府停擺43天，貿易數據的發布延遲1個多月。

美國小企業管理局局長羅夫勒（Kelly Loeffler）表示，美國貿易逆差已降至近20年來的最低水平，而出口額則創下「3020億美元的歷史新高」。她在X平台上發文說：「川普總統的公平貿易議程，正在恢復美國的工業主導地位和實力。」

不過，BEA的數據也顯示，去年10月美國對墨西哥、台灣和大陸的貿易逆差皆有所擴大，美國對台逆差增加63億美元，達157億美元，金額僅次於墨西哥的179億美元。

另據我財政部9日公布的數據，台灣2025年對美出超達1501.16億美元刷新紀錄。美國對主要貿易夥伴存在巨額逆差，這是川普總統課徵「對等關稅」的理由，因此台灣對美出超金額持續上升，恐令台美關稅談判面臨更大壓力。

美國最高法院預計針對川普關稅的合法性做出判決。路透在宣判前，整理一些「受關稅影響最大的國家和產業」，除了被重課50％的印度、巴西，遭課20％的台灣、15％的日韓也上榜。

台灣面臨20％對等關稅，路透提到半導體及晶片製造商將深受影響，並列舉台積電及鴻海；而常被稱為「中國+1」的東南亞國家包括越南、泰國、印尼，面臨19至20％的對等關稅，受影響的主要是製造業，如服裝、鞋類、家具等。