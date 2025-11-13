台對美投資逾3500億美元？ 卓揆：訊息未經證實

台美關稅談判傳出新進度，美國政治新聞網站Politico當地時間12日發布報導，指出美國總統川普正在加速完成談判；而針對台灣則引述消息人士說法，表示台灣對美的投資金額規模，將介於韓國的3500億美元與日本的5500億美元之間，更透露台灣方計畫在11月底前敲定協議。

行政院長卓榮泰對此說明，「以台灣模式來作為談判的基礎，就是由我們國內的廠商產業自主的到美國投資，政府做金融融資的保證，而雙方政府會就未來園區設置上、進行上的便利。」

行政院長卓榮泰強調，相關訊息都未經證實，不過也透露雙方談判進度，在上個（10）月進行了第5輪的實體磋商，後續還進行視訊會議，目前是最後的文件交換。

不過，換算3500億到5500億美元投資，約新台幣10.8兆元到17.1兆元，是否影響外匯存底引發關注。

央行副總裁嚴宗大回應質詢，「外匯存底是央行自己在保管運用的，那會不會影響，其實是我們在看，我們在外匯市場有沒有做很大的調節，要看當時候外匯市場的供需情況。」

嚴宗大表示，央行是否出手調節，主要還是得觀察市場狀況，但台灣經濟體量明顯相對日韓更小，對產業恐怕造成衝擊。

美國州立密西根大學商學博士林柏翰認為，「真正的關鍵其實並不是在於金額的本身，而是說這個金額到底是屬於什麼樣的樣態，是由川普政府來規劃或者是我國政府規劃，不好的狀況當然是由川普政府全權規劃，包含著這筆資金的使用是否要購買軍購，購買農產品或者是說投資的項目裡面的分潤規劃。」

專家分析，若台灣大額投資美方，最佳狀況是避開衝擊國內產業的商品，像是農產品等。另外，因為美國最高法院尚未對關稅政策做出裁決，最好可以保留法律救濟機制或談判條件，面對變數。

