台對美投資4000億美元含台積電？ 行政院經貿辦回應了

〔記者鍾麗華／台北報導〕《金融時報》昨報導指出，台美協議將拍板，估台灣承諾投資4000億美元。行政院經貿辦表示，談判團隊目前持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN(最惠國待遇)稅率，以及232條款多項關稅優惠。

《金融時報》報導，華府官員透露，台美關稅協議有望近日公布，台灣對美國的「投資承諾」介於日本的5500億美元與韓國的3500億美元之間，暗示是在4000億美元左右(新台幣12.56兆元)，且這數字將計入台積電先前宣布將在美投資的1650億美元(新台幣5.18兆元)。

經貿辦說，由於232條款不只涉及半導體，還有其他項目，因此台灣持續爭取優惠待遇，同時也為赴美企業爭取更有利的投資環境與條件，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。談判團隊正持續以書面文件交換確認協商內容，與美方凝聚共識，盼盡早達成協議，展開台美下一階段的經貿合作。

政院解釋，「台灣模式」的供應鏈合作，是指企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，藉此貼近客戶、增加競爭力，政府則提供金融面信保支持，透過台美政府之間「G2G」(政府對政府)的合作協助形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，協助產業在美布局。

