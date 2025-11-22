台對美投資4000億美元含台積電？ 行政院經貿辦回應了
〔記者鍾麗華／台北報導〕《金融時報》昨報導指出，台美協議將拍板，估台灣承諾投資4000億美元。行政院經貿辦表示，談判團隊目前持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN(最惠國待遇)稅率，以及232條款多項關稅優惠。
《金融時報》報導，華府官員透露，台美關稅協議有望近日公布，台灣對美國的「投資承諾」介於日本的5500億美元與韓國的3500億美元之間，暗示是在4000億美元左右(新台幣12.56兆元)，且這數字將計入台積電先前宣布將在美投資的1650億美元(新台幣5.18兆元)。
經貿辦表示，談判團隊目前持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN(最惠國待遇)稅率，以及232條款多項關稅優惠。
經貿辦說，由於232條款不只涉及半導體，還有其他項目，因此台灣持續爭取優惠待遇，同時也為赴美企業爭取更有利的投資環境與條件，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。談判團隊正持續以書面文件交換確認協商內容，與美方凝聚共識，盼盡早達成協議，展開台美下一階段的經貿合作。
政院解釋，「台灣模式」的供應鏈合作，是指企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，藉此貼近客戶、增加競爭力，政府則提供金融面信保支持，透過台美政府之間「G2G」(政府對政府)的合作協助形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，協助產業在美布局。
更多自由時報報導
FT：台美關稅協議將拍板 台灣承諾投資4000億美元含台積電
外媒爆台對美投資4千億美元納台積電 經長回應了
尋找中獎人！7-8月千萬發票2張未領 消費地點看這裡
羅唯仁疑帶走台積2奈米資料投靠英特爾 新工作曝光了
其他人也在看
《台北股市》投信21日賣超股：萬海、大聯大、中信金
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 投信賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、3檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔百元股、5檔中價位股及2檔銅板股；賣超張數方面，4檔賣超上萬張，榜首為萬海(2615)，賣超2萬1932張，大聯大(3702)、中信金(2891)名列二、三名，分別賣超1萬2533張及賣超1萬1195張。第四及第五名為陽明(2609)、微星(2377)，其他依序為光寶科(2301)、東元(1504)、兆豐金(2886)、日月光投控(3711)及國泰金(2882)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為萬海(2615)17.48億元、光寶科(2301)12.89億元、日月光投控(3711)12.56億元。 ●投信21日賣超前十名： 1.萬海(2615)收79.70元，跌2.10元或2.57%，成交量4.95萬張，投信賣超2萬1932張、估17.48億元，為連11日賣超，累計賣超時報資訊 ・ 2 小時前
我投資美4千億美元？龔明鑫：還沒確定
英國金融時報（ＦＴ）引述知情人士報導指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可...聯合新聞網 ・ 5 小時前
《台北股市》三大法人21日賣超股：鴻海、台積電、友達
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 三大法人賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、1檔金融股及1檔傳產股；依股價分，5檔百元股、1檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，9檔賣超上萬張，榜首為鴻海(2317)，賣超4萬2748張，台積電(2330)、友達(2409)名列二、三名，分別賣超3萬540張及賣超2萬2763張。第四及第五名為華邦電(2344)、南亞科(2408)，其他依序為台玻(1802)、緯創(3231)、欣興(3037)、凱基金(2883)及仁寶(2324)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為台積電(2330)422.98億元、鴻海(2317)96.18億元、欣興(3037)19.09億元。 ●三大法人21日賣超前十名： 1.鴻海(2317)收225.00元，跌11.50元或4.86%，成交量9.75萬張，三大法人賣超4萬2748張、估96.18億元，為連2日賣超，累計賣超時報資訊 ・ 2 小時前
《台北股市》投信21日買超股：富邦金、京元電子、永豐金
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 投信買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、5檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，3檔買超上萬張，榜首為富邦金(2881)，買超3萬5515張，京元電子(2449)、永豐金(2890)名列二、三名，分別買超1萬2136張及買超1萬69張。第四及第五名為彰銀(2801)、臻鼎-KY(4958)，其他依序為金寶(2312)、華航(2610)、仁寶(2324)、元大金(2885)及華南金(2880)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為富邦金(2881)31.50億元、京元電子(2449)24.82億元、臻鼎-KY(4958)11.33億元。 ●投信21日買超前十名： 1.富邦金(2881)收88.70元，跌0.60元或0.67%，成交量7.59萬張，投信買超3萬5515張、估31.50億元，為連6日買超，累計買時報資訊 ・ 2 小時前
《台北股市》外資21日賣超股：鴻海、台積電、富邦金
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 外資賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、3檔金融股及1檔傳產股；依股價分，3檔百元股、2檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，10檔賣超上萬張，榜首為鴻海(2317)，賣超4萬3671張，台積電(2330)、富邦金(2881)名列二、三名，分別賣超3萬4625張及賣超2萬9899張。第四及第五名為友達(2409)、仁寶(2324)，其他依序為永豐金(2890)、華邦電(2344)、凱基金(2883)、欣興(3037)及台玻(1802)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為台積電(2330)479.56億元、鴻海(2317)98.26億元、富邦金(2881)26.52億元。 ●外資21日賣超前十名： 1.鴻海(2317)收225.00元，跌11.50元或4.86%，成交量9.75萬張，外資賣超4萬3671張、估98.26億元，為連2日賣超，累計賣超5萬時報資訊 ・ 2 小時前
《各報要聞》鴻海攜OpenAI 合攻AI基建
【時報-台北電】HHTD 25鴻海科技日21日登場，會中鴻海(2317)宣布將與OpenAI合作，雙方將聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造，同時也宣布與Google母公司Alphabet旗下機器人公司Intrinsic成立合資企業，且合資公司設立於美國，將共同實現未來智慧工廠願景。 鴻海董事長劉揚偉說明，OpenAI是目前生成式AI最大使用者，擁有很多經驗，這是鴻海與OpenAI合作的重要原因。OpenAI利用現在的資料中心架構，在訓練上遭遇很多問題，促使他們思考如何架構下世代的AI資料中心，這是未來雙方合作重點。 鴻海與OpenAI初步將先在美國加州合作研發，生產製造可能在俄亥俄州，OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海的設計與開發工作及在美國據點的生產，同時OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益，但此初步協議不包含採購承諾或財務義務。 劉揚偉進一步補充，AI產業投資規模龐大，大家都在問「錢從那裡來？」因此鴻海與OpenAI合作是一步一步往前走，不會一下子談到過大的合約，雖然初步協議不包含採購承諾或財務義務，但不代表未來不會發生。 鴻海時報資訊 ・ 2 小時前
《各報要聞》台股失守季線 寫第六大跌點
【時報-台北電】輝達「救全村」變「滅村」，財報中應收帳款攀高引爆市場擔憂，加上聯準會因美國就業數據大好而降息機率再降，美股周四慘遭空頭血洗，亞股21日也跟隨重挫，台股盤中最高摜殺1,030點，終場重挫991點或3.61％，創歷史第六大跌點，跟進美股失守季線。 加權指數21日早盤跳空開低，先丟失前日收復的5日線，盤中最低大跌1,030點下探26,395點，殺破季線26,470點支撐，為5月14日站回季線之後，首次收盤失守季線，並創下盤中第七大跌點，終場下跌991點則為歷史第六大跌點；櫃買指數跌勢更為沉重，下跌2.76％收245.97點，領先摜破半年線，下檔年線同樣岌岌可危，所幸成交量縮減至5,818億元，未出現大舉多殺多的大量。 華南投顧董事長呂仁傑指出，目前股市最大利空為美國政府停擺導致美元流動性轉差，盤面去槓桿交易盛行，比特幣及科技股首當其衝，研判在去槓桿化效應持續發酵下，市場震盪可能再延續一段期間，短線下檔支撐暫看26,000點關卡，但在聯準會12月1日將結束量化緊縮（QT）且仍有機會降息、新主席人選將揭露等利多下，明年首季指數挑戰30,000點預期不變，短線逢回應勇敢找買點。 而時報資訊 ・ 2 小時前
《台北股市》三大法人21日買超股：旺宏、聯電、南亞
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 三大法人買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、5檔金融股及1檔傳產股；依股價分，3檔中價位股、7檔銅板股；買超張數方面，1檔買超上萬張，榜首為旺宏(2337)，買超1萬1579張，聯電(2303)、南亞(1303)名列二、三名，分別買超8979張及買超8062張。第四及第五名為彰銀(2801)、玉山金(2884)，其他依序為南茂(8150)、富邦金(2881)、元大金(2885)、三商壽(2867)及至上(8112)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為富邦金(2881)5.91億元、南亞(1303)4.23億元、聯電(2303)4.04億元。 ●三大法人21日買超前十名： 1.旺宏(2337)收34.50元，跌3.05元或8.12%，成交量9.21萬張，三大法人買超1萬1579張、估3.99億元，由連2日累計賣超8651張轉為買超。 2.聯電(230時報資訊 ・ 2 小時前
友達ADR21日上漲0.01美元漲幅0.30%折台股10.65元
(中央社台北2025年11月22日電)友達光電在OTC US掛牌ADR以3.39美元作收，上漲0.01美元，漲幅 0.30%。由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股，以11月21日新台幣匯市收盤價31.430元計算，相當台股友達每股為 10.65元。最近10個交易日行情如下：友達 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/213.390.010.3031.43010.611/203.38-0.05-1.4631.29510.511/193.43-0.04-1.1531.25410.711/183.47-0.14-3.8831.21710.811/173.61-0.12-3.2231.18011.211/143.73-0.03-0.8031.15011.611/133.760.000.0031.08111.611/123.760.102.7331.06911.611/113.66-0.14-3.6831.05211.311/103.80-0.04-1.0431.00811.7中央社財經 ・ 4 小時前
《台北股市》外資21日買超股：萬海、大聯大、旺宏
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 外資買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，3檔買超上萬張，榜首為萬海(2615)，買超1萬3706張，大聯大(3702)、旺宏(2337)名列二、三名，分別買超1萬2824張及買超1萬2487張。第四及第五名為中信金(2891)、南亞(1303)，其他依序為陽明(2609)、聯電(2303)、南茂(8150)、台泥(1101)及光寶科(2301)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為萬海(2615)10.92億元、光寶科(2301)9.56億元、大聯大(3702)8.18億元。 ●外資21日買超前十名： 1.萬海(2615)收79.70元，跌2.10元或2.57%，成交量4.95萬張，外資買超1萬3706張、估10.92億元，為連12日買超，累計買超8萬4821張、估時報資訊 ・ 2 小時前
中華電信ADR21日下跌0.03美元跌幅0.07%折台股131.57元
(中央社台北2025年11月22日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 41.86美元作收，下跌0.03美元，跌幅 0.07%。由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股，以11月21日新台幣匯市收盤價31.430元計算，相當台股中華電信每股為131.57元。最近10個交易日行情如下：中華電信 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/2141.86-0.03-0.0731.430131.511/2041.890.350.8431.295131.011/1941.54-0.45-1.0731.254129.811/1841.99-0.20-0.4731.217131.011/1742.19-0.19-0.4531.180131.511/1442.38-0.03-0.0731.150132.011/1342.41-0.34-0.8031.081131.811/1242.750.310.7331.069132.811/1142.44-0.05-0.1231.052131.711/1042.490.090.2131.008131.7中央社財經 ・ 4 小時前
台積電ADR21日下跌2.44美元跌幅0.88%折台股1729.03元
(中央社台北2025年11月22日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以275.06美元作收，下跌2.44美元，跌幅 0.88%。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股，以11月21日新台幣匯市收盤價31.430元計算，相當台股台積電每股為 1729.03元。最近10個交易日行情如下：台積電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/21275.06-2.44-0.8831.4301729.011/20277.50-4.87-1.7231.2951736.811/19282.374.461.6031.2541765.011/18277.91-4.10-1.4531.2171735.111/17282.01-2.81-0.9931.1801758.611/14284.822.620.9331.1501774.411/13282.20-8.42-2.9031.0811754.211/12290.62-0.55-0.1931.0691805.811/11291.17-4.10-1.3931.0521808.211/10295.278.773.0631.0081中央社財經 ・ 4 小時前
這局川普又賺到？拍板對美投資4千億美元納台積電 經濟部長回應了
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣關稅談判節尚未出爐，原本傳言在本月底有機會撥雲見日，卻又有外媒報導宣稱，美國總統川普暗示台灣投資4000億美元，內...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
破壞藍白合要黨紀處分 侯友宜：要「公平公開透明」也要有大家可以接受的機制
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導昨日國民黨與民眾黨兩大在野政黨主席會談，國民黨主席鄭麗文表示，破壞藍白合就黨紀處分。新北市長侯友宜今（20）日受訪時...FTNN新聞網 ・ 1 天前
有人搶劫！賊偷車搶包 變裝、撘小黃混淆警
新北市蘆洲區發生一起搶劫案，一名男子騎著偷來的機車，在凌晨時分搶走上班民眾的包包後逃逸。這名40歲賴姓嫌犯作案手法狡猾，不僅棄置贓車於社區地下室，還轉搭計程車前往台北市士林區躲藏，並進行變裝以逃避追查。被害人除了包包內的財物被搶，還擔心車鑰匙遭竊導致愛車可能被開走。警方經過縝密調查，最終在嫌犯返回住處附近時成功將其逮捕。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
10張信用卡走入歷史 玉山、富邦入列 名單一次看
2025年即將進入尾聲，多家銀行開始進行信用卡相關業務調整，包括新光銀行、玉山銀行、上海商業銀行、台北富邦銀行等，共10張信用卡即將停發、停用或換新卡，提醒卡友留意。中時新聞網 ・ 3 小時前
「與龜同行」 社區林業增能工作坊強化在地保育成果
為推動社區林業及國土生態綠網理念，強化在地社區生態監測與巡護能量，農業部林業及自然保育署南投分署攜手農業部生物多樣性研究所、南投縣魚池鄉大雁休閒農業區發展協會，於114年11月20日辦理「與龜同行－臺灣淡水龜棲地保育行動工作坊」，展現社區林業推動的豐碩成果與在地保育能量。南投縣魚池鄉的大雁村，地處鄉境北面，與桃米社區相鄰，其海拔高度介於在600至800公尺之間，呈現緩慢起伏的低丘陵地貌，區域內涵蓋茶園、林地與溪流等多樣化棲地。此外，大雁村位處國土生態綠網西五區內，生態資源豐富，是柴棺龜及食蛇龜等臺灣珍稀淡水龜的重要棲息環境。本次工作坊特別邀請農業部生物多樣性研究所，講授「臺灣淡水龜的生態」與「臺灣淡水龜的保育及社區參與」兩項主題，內容涵蓋龜類辨識、熱點通報與資料上傳等實務操作，並由研究團隊追蹤器材示範。透過課程培訓與戶外操作，具體提升在地生態監測能力，也展現社區守護自然環境的行動力與凝聚力。林業保育署南投分署表示，社區林業計畫長期致力於建立政府與社區的夥伴關係，透過專業輔導與社區民眾參與，強化地方生態監測與巡護量能，深化在地保育意識，讓更多社區民眾投入生態保育行動，共同守護生活環境與自台灣好新聞 ・ 5 小時前
聯電ADR21日上漲0.12美元漲幅1.69%折台股45.51元
(中央社台北2025年11月22日電)聯電在NYSE掛牌 ADR以7.24美元作收，上漲0.12美元，漲幅 1.69%。由於每單位聯電 ADR相當於台股 5股聯電普通股，以11月21日新台幣匯市收盤價31.430元計算，相當台股聯電每股為 45.51元。最近10個交易日行情如下：聯電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/217.240.121.6931.43045.511/207.12-0.11-1.5231.29544.511/197.230.172.4131.25445.111/187.060.040.5731.21744.011/177.02-0.12-1.6831.18043.711/147.140.030.4231.15044.411/137.11-0.13-1.8031.08144.211/127.24-0.14-1.9031.06944.911/117.38-0.05-0.6731.05245.811/107.430.020.2731.00846.0中央社財經 ・ 4 小時前
〈熱門股〉微星AI伺服器、車充、機器人三線並進 外資抄底連六買超2.6萬張
PC 品牌微星 (2377-TW) 近期股價疲軟，自今年二月股價高點 210 元已經腰斬，21 日股價收 101 元，不過外資法人逢低買進，自 11 月 14 日起連續六個交易日買超微星，累計六個交易日買超約 2.6 萬張。鉅亨網 ・ 2 小時前
日本福食解禁 外交部：持續為國民食安把關
衛福部食藥署宣布全面解禁日本福島5縣食品，外交部今天(22日)對此表示肯定，並重申這個決定有助台灣與日本關係的進一步發展，外交部同時強調，未來仍將秉持維護國人健康、科學依據等原則，配合食藥署與日方保持聯繫，持續守護國人的食品安全。台灣在日本311福島核災發生後禁止福島5縣食品進口，2022年開始陸續解禁；衛福部食藥署今年8月29日預告，將在60天內廢止「雙證管理」規定，回歸源頭管理及邊境管制；11月21日表示，預告期間未接獲反對意見，因此公告日本食品採取常態管理措施。 外交部對此表示肯定，食藥署這項決定有助台日關係進一步發展，外交部發言人蕭光偉說：『(原音)外交部今後也將秉持維護國人健康、兼顧國際標準，以及科學依據等原則，配合主管機關並與日方保持聯繫，持續為國民食安把關。』 外交部曾在9月下旬就主動對外說明，福島食品的禁令雖對台日貿易量影響有限，但因311對日本造成重大衝擊，因此日本政府也很重視食品輸台議題；外交部在處理時，一方面了解日本的困難，一方面也知道食藥署職責所在，所以這些年來一直配合食藥署，積極向日本國會議員及地方議員說明，不過幾乎所有訪台議員都仍渴望台灣能儘快解除禁令，所以中央廣播電台 ・ 2 小時前