台對美軍購案 訪美遭冷處理？ 鄭麗文：軍購預算不代表整個台美關係

針對「行政院版軍購特別條例在立院仍擱置，訪美是否擔心華府冷處理」？國民黨主席鄭麗文強調，華府重視台灣戰略價值，軍購預算不代表整個台美關係。

鄭麗文昨（八）日偕同國民黨徵召的屏東縣長參選人蘇清泉，上午在屏東市中央市場掃街，沿途與民眾打招呼、發春聯，受到支持者熱情歡迎。

針對媒體詢問「行政院版軍購特別條例在立院仍擱置，主席與台中市長盧秀燕將陸續訪美，會不會擔心遭華府冷處理」？鄭麗文表示，不會，而大家多慮了、也不要過度解讀，最近有部份美國國會議員表達關切，華府重視台灣戰略價值，一個軍購預算並不能夠代表整個台美關係。

鄭麗文指出，問題的癥結點出在賴總統身上，去年一整年大罷免，雞犬不寧、嚴重撕裂，都是因為賴總統在當選之後，從未接受朝小野大的國會現況，透過不同政治鬥爭手段杯葛國會，「才會成為史上第一位被國會彈劾的違憲總統」。

鄭麗文說，盧秀燕訪美行程，黨內的駐美代表正在台灣全力協助，她的訪美行程因為重視，已與駐美代表正在積極規劃當中。

媒體詢問，國民黨副主席蕭旭岑說AIT處長「只比科長大一點」；鄭麗文說，是擔心下情能不能如實上達，也重視每個可以跟美國溝通機會。