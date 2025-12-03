台對與宏都拉斯復交持開放態度 陸外交部：台獨注定絕路一條

我前邦交國宏都拉斯近日舉行總統大選，領先的前2名候選人皆曾表態可能與台復交。我外交部也稱，將秉持坦誠開放態度，以不預設前提方式與各國積極交往。對此，大陸外交部今（3）日表示，台獨分裂活動逆歷史潮流，注定是絕路一條。

林劍在大陸外交部例行記者會上。（圖／CCTV+）

大陸外交部發言人林劍今天下午主持例行記者會時表示，一個中國原則是中宏關係的政治基礎和根本前提。他強調，中宏建交2年多來，雙邊關係快速發展，各領域的合作成果豐碩，中方援建的農業技術學校已順利竣工，兩國企業簽署了逾萬噸的白蝦採購協議，宏都拉斯的煙草進入了大陸市場。

林劍又稱，2024年中方自宏國進口咖啡與前一年相比增長14倍，中方還宏都拉斯援助了咖啡溫室大棚及種植的工具包，就宏都拉斯颶風、洪澇等災害提供了多批次的人道主義援助，兩國的人力資源培訓、政府獎學金、旅遊等領域的合作有力提升了宏都拉斯長遠的發展能力。

他表示，這些成果充分說明，中宏關係為宏都拉斯人民帶來了實實在在的好處，符合兩國和兩國人民根本和長遠利益。「台獨分裂活動逆歷史潮流，注定是絕路一條」。

根據《路透社》，宏都拉斯的卡斯楚（Xiomara Castro）政府在2023年宣布與台斷交，轉與北京建交。若台宏復交成真，將成為自尼加拉瓜前總統查莫洛夫人（Violeta Chamorro）1990年與台恢復邦交以來，北京在中美洲遭遇的又一次的外交挫敗。

我外交部長林佳龍今天受訪時表示，外交部密切注意宏都拉斯大選。他並稱與友台候選人保持良好互動，期待台宏建立起基於平等互惠的關係。至於復交與否，則是取決於國家利益以及民意支持。

