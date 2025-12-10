台小紅書禁令遭對岸反嗆不民主 徐國勇1句話反殺：中國有民主自由？

民進黨秘書長徐國勇今受訪時反擊中國網友，「中國有民主自由嗎？」（資料照片／董孟航攝）

內政部近日對小紅書發布為期1年網路停止解析及限制接取命令，遭中國網友反嗆違反自由民主，民進黨立委王世堅今天（10日）受訪時提出相同疑慮。對此，民進黨秘書長徐國勇下午受訪時一句話反殺，「中國有民主自由嗎？」一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。

民進黨秘書長徐國勇今天下午出席黨青年局會員大會前接受媒體訪問。對於近日內政部祭出小紅書禁令，遭對岸反批違反民主自由，徐國勇反問，「中國有民主自由嗎？」一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。

徐國勇追問，中國人可以隨時上網路嗎？中國禁了多少網路，人民想上個網還要翻牆，這個叫做極端、極權、不自由的國家，有什麼資格來批評自由民主的台灣？「中國是個不自由民主的國家，沒有資格來批評台灣的自由民主」。

不過民進黨立委王世堅下午受訪時認為，內政部禁小紅書恐怕會犧牲民主自由的台灣價值。徐國勇則說，這段話就是在凸顯台灣的自由民主，不過中國的手段就是利用極權，用不自由民主來戕害台灣的自由民主。小紅書被禁最主要的原因是詐騙集團利用小紅書從事詐騙工作，且小紅書極端地不配合，造成詐騙橫行、無法偵破。

徐國勇說明，詐騙集團行為有些是跨境，全世界必須合作來偵破這些詐騙集團，可是小紅書都不配合，希望小紅書平台提供詐欺案件相關訊息也拒絕，甚至連回答都不回答，「不客氣的講，從法律上態度來講，就是用消極不作為的方式來行使作為，變相幫助詐騙集團，這應該受到譴責」。

徐國勇直言，「所以為什麼要禁小紅書？也不是禁啦」，只是有關流量等問題，台灣沒有禁，事實上台灣還是相當自由，網路各方面還是自由，希望能夠引起大家注意有關資安、詐騙問題，這才是重點。



