台屋：景氣觸底利空出盡 2026預估量平價盤
【記者柯安聰台北報導】國立中央大學台灣經濟發展研究中心發佈最新消費者信心指數(CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，2025年12月調查結果為92.63點，與上月相較下降1.63點，連續10個月落在100以下的悲觀區間，也中斷了10、11月連2月的回升，顯示買方對房市仍保守看待，市場交易表現持續在低檔徘徊。
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，今年第3季金管會將新青安貸款排除於銀行法不動產放款上限計算後，公股行庫的承作案件及放款金額，雙雙止跌回升，顯示政策向首購族開綠燈，對市場有一定程度的激勵效果，使9~11月的房市信心逐漸提振。不過央行年末的理監事會議，並未調整信用管制的大方向，僅讓不動產放款集中度回歸銀行內控。管制鬆綁的期待落空，讓市場的觀望氣氛略有提升，年底的指標分數因而稍稍滑落。
（圖）台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，2026年房市預估量平價盤。
周鶴鳴指出，雖然打炒房的政策大環境無明顯變動，但為防錯殺自住客，近期政府的滾動式檢討鬆弛有度，且不動產業者若不敵景氣寒風遭遇資金斷鏈，將衝擊金融穩定，也並非政府樂見，所以管制政策對市場的干擾可望進一步淡化。加上2026下半年新青安將屆滿，預計將有新青安2.0接續執行，政策佈達初期，申辦熱度有望增加，使首購客源持續發揮撐盤作用；且明年下半年為地方選舉熱戰期，勢必端出建設牛肉，帶動產業、消費活絡，有助房地產盤整支撐，因此明年中將是全年房市的重點觀察指標。
此外，2025年全台的買賣移轉棟數，估計將落在約26萬棟左右，較去年大減逾1/4，隨著比較基期下降，2026年全台交易量的萎縮幅度將相對收斂；價格方面，供給量大的蛋白區，有機會掀起更大一波「讓利取量」的促銷戰；對於自住人口集中、生活機能成熟的蛋黃區，交易量雖然持續縮水，但價格僵固性強，甚至精華地段因釋出稀有仍溫和上漲，K線發展也讓區域房價認知重新盤整，因此展望2026年房市，預估將朝「量平價盤」的方向穩健發展。（自立電子報2025/12/29）
