台工黨訪中民貿促進會 共商一脈襄承‧兩岸共琴音樂會暨兩岸經貿文化融合發展

中國美術協會榮譽理事長王愷作品由中國民族貿易促進會收藏。中國民族貿易促進會會長藍軍，台灣工黨副主席王輝丹（左）。

▲中國美術協會榮譽理事長王愷作品由中國民族貿易促進會收藏。中國民族貿易促進會會長藍軍，台灣工黨副主席王輝丹（左）。

為推動紀念孫中山先生誕辰160週年兩岸文化交流活動落地，台灣工黨副主席王輝丹近日專程赴京拜訪中國民族貿易促進會，中國民族貿易促進會會長藍軍親切接見，副會長高福陪同座談。雙方就聯合舉辦「一脈襄承·兩岸共琴」兩岸在線古琴音樂會相關事宜交換意見，並探討兩岸在民族地區經貿發展、產業振興領域的務實合作路徑。

廣告 廣告

此次拜訪核心圍繞兩大議題展開：一是細化「一脈襄承·兩岸共琴」音樂會的合作方案；二是探索文化交流與經貿合作的聯動模式，以古琴音樂會為文化紐帶，推動兩岸民族地區在特色產業、商貿流通等領域的對接與協作。

中國民族貿易促進會會長藍軍表示，文化認同是兩岸融合的根基，經貿合作是發展的動力，此次「一脈襄承·兩岸共琴」活動兼具文化價值與現實意義。

副會長高福建議，可以和中國民族貿易促進會品牌項目：一鄉一品國際商品博覽會結合。

據台灣工黨方面介紹，「一脈襄承·兩岸共琴」活動旨在紀念孫中山先生誕辰160週年，以古琴藝術為載體傳遞兩岸同根同源的文化認同：「一脈」象徵兩岸不可分割的歷史血脈與統一追求，「襄承」呼應北宋名臣蔡襄及其珍藏的「襄」琴（現藏於重慶中國三峽博物館），寓意兩岸共同傳承中華文化，「共琴（情）」則寄望通過藝術共鳴實現心靈契合。活動籌備以來已獲得兩岸多方支持：1月上旬，台灣工黨聯合國際洪門總會等團體赴閩，與福建省台聯、莆田學院等達成初步合作意向；1月下旬，台灣華岡基金會代表團再赴福建磋商細節，並探討聯合辦學傳承古琴文化的可能性；目前已有近百餘位台灣知名書法家為活動題字。

此次會面標誌著「一脈襄承·兩岸共琴」活動的跨領域合作邁出重要一步，未來兩岸有望以文化交流為橋樑，拓展經貿協作空間，為促進兩岸發展注入新動力。