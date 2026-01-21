台巨嬰旅客搭遊輪錯過下船通關 竟要駐日代表處「叫警察帶人上岸」

台灣遊客錯過遊輪下船通關時間，竟打給駐日代表處要求官員幫忙喬事，希望讓警察上船帶人下船。（示意圖，pixabay）

出國旅遊真的不能當巨嬰！台北駐日經濟文化代表處那霸分處最近分享一件超瞎案例，有國人搭遊輪到宮古島玩，卻因為沒準時下船通關，錯過入境審查時間。這群旅客竟然異想天開，打電話要求代表處叫官員回港口加班，甚至提議請警察上船把人帶走辦手續，讓駐外人員聽了直搖頭。

錯過集體通關無法登陸

代表處無奈解釋，當地警察根本管不到遊輪內部，因為船上屬於船旗國領土。如果錯過集體通關，旅客會收到一張無法撤回的不上陸通知書，意味該趟旅程在日本各港口的下船資格都被取消，旅客只能被迫待在船上。除非遇到攸關性命的醫療急救，否則都禁止下船。

奧客行徑網酸爆

這則消息曝光後，網路上一片群嘲。許多網友直呼這要求太荒唐，「這要求太扯了吧，以為是在台灣辦公室嗎？」「自以為花錢是大爺的人真的很多」「真的以為代表處是萬能的嗎？」「準時真的很重要，不要丟台灣人的臉」「警察上船這點真的笑死，主權概念都沒有嗎？」網友提醒代表處並非萬能，不該提出無理要求，紛紛留言安慰辛苦的駐外同仁。

代表處提醒旅遊注意事項

最後代表處再次提醒，隨著連假出遊潮湧現，不管是出入境還是預約各項觀光服務，國人務必守時，官方強調，駐外單位無法介入因個人過失導致的延誤，更不可能協助向當地政府求情。出國旅遊應自行承擔責任，以免原本開心的度假，變成只能留在船上乾瞪眼的遺憾。

