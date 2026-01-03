台已突破68萬人簽器捐同意卡

為讓社會大眾了解器官捐贈的程序與重要性，並促使民眾與家人及早溝通器捐意願，南投縣政府衛生局積極推動器官捐贈。透過簽署器官捐贈同意書，實踐「用愛陪伴最後一程，讓道別充滿溫暖」的理念，並對所有器官捐贈者與其家屬表達崇高的敬意。

根據器官捐贈移植登錄中心的統計，目前全台已突破六十八萬人簽署器官捐贈同意卡，但實際執行器官捐贈的比例依然偏低。這主要是因為除了必須符合腦死的條件外，還需要家屬的同意才能進行捐贈。而腦死只占所有死亡案例的一%，因此提前與家人溝通器捐意願顯得尤為重要。

一位年輕女孩小華（化名）本計劃即將展開留學夢想，卻不幸在一場車禍中腦死。悲痛之際，小華的家人回想起她曾在生日時說過：「如果我有一天離開了，我希望能捐出器官，幫助他人活下去。」這一份溫柔而堅定的心願，成為家人做出艱難決定的依據。小華的器官成功捐贈，讓她的生命延續在受贈者的身上，化作他人重生的希望，也照亮了無數家庭的心。雖然小華的生命已經結束，但她的愛與希望，仍透過受贈者的呼吸與心跳延續，成為無數家庭心中永不熄滅的光。

南投縣政府衛生局積極推動器官捐贈。（圖：南投縣府提供）