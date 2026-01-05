台市長姊弟之爭黨中央16日協調 江啟臣、楊瓊瓔這樣說

立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔5日同框參加台中市政府舉辦中台灣燈會記者會。（馮惠宜攝）

國民黨備戰下屆台中市長選舉，傳出黨中央將於本月16日啟動首波協調，邀集立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔北上協商。江與楊今（5）日同框參加台中市政府舉辦中台灣燈會記者會，會後江重申「未收正式通知」，而楊仍稱已收到告知，尊重黨中央。

江啟臣針對媒體詢問「16日北上協調」一事，他表示，目前完全沒有收到黨中央的正式通知或具體邀約，並透露先前曾有連繫要找兩人協商，他回應25日耶誕節那天有空，25日前兩天告訴他：對方都沒時間，26日卻接到通知「他們最快、最快才有時間的日期是16日，然後就沒給後續」，他也回應，「看你們怎麼樣決定，顯然我也沒辦法決定日期。」

被問及確切時間、地點時，他則回應：「他也沒有問我有沒有空」、「就沒有後續了」「他等於有點傳達」；至於是那位進行聯繫的，江則回「我不要再講了，你們去問他們」，最後則重申，沒有收到正式的通知或具體邀約。

相較於江啟臣的「不知情」，楊瓊瓔明確表示，確實已經「收到告知」，她也強調，絕對尊重黨中央的提名機制與節奏。

