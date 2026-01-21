台師大學七舍驚傳天花板掉落 校方:當日派員維修

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

台師大公館校區的學七舍，昨天(20)驚傳天浴室花板掉落，學生發文表示，滑手機滑到一半，突然聽到一聲巨響，衝到浴室一看，天花板整片砸在洗手台上，還好沒人在使用，不然好不容易考上研究所，差點被砸死，對此，校方表示，第一時間已經派員處理，並完成修繕。

一整片輕鋼架天花板，砸在洗手台上，抬頭一看，天花板已經破了一個大洞，師大公館學七舍驚傳天花板掉落。

學七舍住宿生：「這個狀況確實有點誇張，但好在它那個是輕質的天花板。」

廣告 廣告

學七舍住宿生：「有一點扯，就是感覺不太安全。」

學七舍住宿生：「我也算是經歷過，就是可能颱風天，會把天花板吹起來這樣子。」





台師大學七舍驚傳天花板砸落 校方：當日已派員維修完成修繕

台師大學七舍天花板掉落。（圖／threads）





對於天花板掉落，學生們似乎習以為常，親眼目睹的研究生更發文，直言還好沒人在使用洗手台，不然好不容易考上研究所，差點被砸死。

對此，師大校方回應，疑因浴室濕氣較重，導致輕鋼架天花板掉落，經通報後，學校第一時間派員處理，並於當日完成相關修繕作業。

學七舍介紹影片：「學七的全部房型，都是四人套房，房間大約九坪，空間很寬敞。」

但其實師大學七舍，已經有20多年的歷史，宿舍硬體設備、管線其實也陸續出現狀況。





台師大學七舍驚傳天花板砸落 校方：當日已派員維修完成修繕

台師大學七舍天花板掉落，校方表示當日修繕完畢。（圖／國立臺灣師範大學提供）





學七舍住宿生：「去年的時候那個颱風，然後剛好熱水又沒有又壞掉，所以就是會有點困擾。」

學七舍住宿生：「熱水一直無法供應的問題，所以就那時候還在冬天，大家就很冷很冷，所以我覺得就是可以，更定期的再去檢查這些設施，然後不然冬天洗澡真的很冷。」

天氣冷颼颼，浴室熱水供應卻不穩定，引發不少學生抱怨，對此，師大表示，會提醒住服中心多留意水溫狀況，確保學生住宿品質。

原文出處：台師大學七舍驚傳天花板砸落 校方：當日已派員維修完成修繕

更多民視新聞報導

台美關稅15%不疊加！待遇優於他國 范雲喊話藍白：別再唱衰台灣

最後檢查！大學學測今起登場 注意事項看這裡

台男娶中配小孩戶籍選哪？中網友列4優點「全選台灣」

