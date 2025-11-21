中央社

台師大學生辦性別生活展覽 反思隱性歧視 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台灣師範大學學生會日前舉辦「看看你 再看看我」性別生活展覽，呈現不同性別在各場域中可能會遇到的性別刻板印象。（學生會提供）

中央社記者陳至中台北傳真 114年11月21日

台師大學生辦性別生活展覽 反思隱性歧視 台灣師範大學學生會日前舉辦「看看你 再看看我」性 別生活展覽，呈現不同性別在各場域中可能會遇到的 性別刻板印象。 （學生會提供） 中央社記者陳至中台北傳真 114年11月21日
台師大學生辦性別生活展覽 反思隱性歧視 台灣師範大學學生會日前舉辦「看看你 再看看我」性 別生活展覽，呈現不同性別在各場域中可能會遇到的 性別刻板印象。 （學生會提供） 中央社記者陳至中台北傳真 114年11月21日

其他人也在看

下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會

下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...

匯流新聞網 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包

陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包

民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭

苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭

苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。

Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 2 小時前
誤入黑道洗車行！　逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光

誤入黑道洗車行！　逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光

社會中心／馬聖傑、蔡承翰　台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！　逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！　逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！　逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳　永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃　死前自稱「癌末」真相曝

民視影音 ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣

「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣

雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...

CTWANT ・ 7 小時前
車停2天沒發動　開門驚見陌生男倒後座已身亡

車停2天沒發動　開門驚見陌生男倒後座已身亡

花蓮縣 / 綜合報導 離奇命案，發生在花蓮吉安！64歲男子，17日上午，跑到派出所問路，說要去營造廠找朋友，沒想到進了廠區之後，就再也沒走出來！直到隔天一早，工廠老闆準備開車的時候，門一打開就聞到濃濃惡臭，轉頭一看，才發現有陌生男子，倒在後座，已經沒了生命跡象！警方到場採證，初步沒有發現外力介入，研判可能是天氣冷，男子上車避寒猝死。 劉姓男子VS.員警說：「營造廠的停車場在哪邊，(什麼營造廠，海濱嗎)，你不要嚇我耶，海濱我怎麼去，(海濱在旁邊啊)。」跑到派出所問路邊和朋友講手機，當時還能清楚對話走路也很正常，員警當下忙工作並沒有放在心上，因為男子一開始手上提著塑膠袋，散步晃進派出所沒不舒服的樣子，還能一路走到旁邊營造廠找朋友，但監視器拍到的卻是他最後身影。曾姓車主VS.員警說：「在哪一個位子，(在後座後座)，後座是不是。」警方趕來怕損傷跡證戴好手套，才敢把車門打開男子倒臥後座，已經沒了呼吸心跳，發現他的人，就是車主，一早開車看到嚇壞了，曾姓車主說：「早上要開車的時候，一上去就聞到腳臭味啊，看後面有人，禮拜天晚上去吃飯回來，晚上回來的啊，就停到現在啦。」警方調查死者是64歲劉姓男子，就住在吉安，到派出所問路當時，說要到附近找朋友走進營造廠，卻再也沒離開過，倒在車上身亡，花蓮縣吉安分局光華派出所所長黃明增說：「經119救護人員到場，查看該名男子已明顯死亡，初步勘驗現場無打鬥痕跡，死者身上也無明顯傷勢，全案已報請花蓮地檢署進行刑事相驗。」鑑識人員到場採證，初步看起來，沒有外傷也沒有外力介入跡象，加上案發前一天氣溫開始降低，不排除男子是避寒才躲進車裡，確切死因還要進一步解剖釐清。 原始連結

華視影音 ・ 20 小時前
撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮

撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮

彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），涉毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下陳男並未停下，前輪輾過對方還加速逃逸，後輪二度重輾，導致遭撞的64歲高姓女志工重傷不治。犯後陳男為躲避查緝，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，但仍被警方於昨天（19日）逮捕，並依法送辦。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前

疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會

（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。

中央社 ・ 1 天前
2025室內展覽懶人包｜寒流備案首選！蠟筆小新展早鳥享87折優惠、法老王特展贈星巴克優惠

2025室內展覽懶人包｜寒流備案首選！蠟筆小新展早鳥享87折優惠、法老王特展贈星巴克優惠

想出遊但不知道去哪兒？雨天備案也可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，現在只需要5折起就能買到門票，來一場精彩的展覽之旅囉！

Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
她究竟是中共間諜、還是詐騙主謀？造假身份被揭穿如電影情節，菲律賓神秘女市長被判終身監禁

她究竟是中共間諜、還是詐騙主謀？造假身份被揭穿如電影情節，菲律賓神秘女市長被判終身監禁

菲律賓法院日前做出裁決，認定那位被指控偽造國籍的前任市長郭華萍（Alice Guo），因涉嫌經營詐騙園區，並強迫數百名受害者、從事非法的人口販運與詐騙工作，依法被判處終身監禁，並必須繳納國庫200萬披索（約新台幣105.8萬元）的罰款，但她本人對所有指控全數否認到底。特別的是，除了菲律賓國內媒體之外，多數外國讀者對這位神秘女市長的印象，最深刻一點莫過於她被指......

風傳媒 ・ 19 小時前
北市2警沒開單舉發無牌違停遭控貪污 二審再判無罪

北市2警沒開單舉發無牌違停遭控貪污 二審再判無罪

社會中心／洪巧璇、郭文海　台北報導員警開罰單，被民眾罵〝搶錢〞，沒開單，結果被檢舉人告發〝貪汙〞！台北市士林分局有2名員警，3年前驅離紅線違停的車輛，沒開罰單，結果，被檢舉違停的民眾告發，檢方依貪汙治罪條例中的圖利罪，將兩名員警起訴，員警因此停職一年，如今一二審都判無罪，讓兩名警察終於鬆一口氣。民視記者洪巧璇：「員警執勤看到路邊紅線上，有車輛違停卻沒有依規定開單，反而是叫車主把車開走，就被路過民眾看到，向士林地檢署告發兩名員警。」口頭要求違停車輛移車，卻沒有開單，兩名警察，怎麼也沒想到，因此被停職1年，還差點丟了飯碗，因為檢舉違停的民眾，指控員警不開罰單，就是貪汙、圖利。民眾：「可能他（檢舉人）被開過單子以後，他心裡有一種相反的感覺。」民眾：「我覺得這個就很難講，它條例是有可是問題有的時候，真的是應該有一點寬容。」民眾：「3分鐘臨停啊有人檢舉，不就要開單，就可以直接開。」沒開單舉發違停車輛遭控貪污　北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）回溯到3年前，台北市士林分局接獲報案，民眾指稱，延平北路七段有無牌車違停紅線，葉姓以及應姓員警到場後，民眾立刻上前表示，車子是朋友的，並且是停在私人土地上，員警就誤以為這是非道路範圍，因此沒開單，這讓檢舉人相當不滿，告發兩名員警，檢方勘查後認定違停地點是公有土地，因此對兩名員警提出圖利罪起訴。員警辯護律師查克律師：「兩名警察跟那個車主完全不認識，他沒有必要為了要圖利這個，了不起幾千塊，頂多到一萬塊的這個罰單，然後葬送自己二三十年的警察生活。」一審法院認為，員警不熟悉法律，貪圖方便，才沒開單，只算是行政疏失，沒有圖利犯意，判無罪。檢方不服、提出上訴，高等法院認為，員警可能因一時疏誤，而未製單舉發，且雙方不認識，不構成圖利、貪汙，也判無罪。沒開單舉發違停車輛遭控貪污　北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）員警辯護律師查克律師：「（員警）因為這件事情很煎熬，然後又被停職，去診斷之後罹患憂鬱症，然後暴瘦了20幾公斤。」法官一句〝無罪〞，讓兩名員警等了整整三年，終於放下心中的大石頭，也道出警方執勤的背後，總有許多說不出口的無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒開單舉發違停車輛遭控貪污　北市兩警二審再判無罪 更多民視新聞報導安倍遇刺案開庭！山上徹也母妹曝家庭悲劇：我們是被統一教會摧毀的受害者她不在床上！媽媽監視器驚見女嬰卡床縫　電話叫不醒爸爸釀悲劇房仲副店長1週「激戰女業務6次」　內容曝秘書妻崩潰

民視影音 ・ 1 天前

衛福部將2次組改　石崇良：整合長照及社家業務

（中央社記者曾以寧台北20日電）面對少子女化與高齡化，衛生福利部長石崇良今天表示，除了成立兒家署，也將整合長照與社家署業務，盼社家署新署長周道君以其醫政及法制經驗，在衛福部第2次組改擔任樞紐。

中央社 ・ 21 小時前
雙方停車問題釀風波! "住戶持開山刀恐嚇"鄰居全都錄

雙方停車問題釀風波! "住戶持開山刀恐嚇"鄰居全都錄

地方中心／黃富溢　宜蘭報導宜蘭五結鄉一處巷弄，昨天上午發生一起糾紛。當時賴姓男子正帶者一歲孩子外出，沒想到遇到鄰居，指控他日前開車壓壞他的水泥舖路，甚至還拿出開山刀恐嚇他，當下他只好先拍下過程自保。根據了解，雙方之前就有多次因停車發生口角，但沒想到這一回竟然亮刀。一名老翁情緒激動，被指控在與鄰居發生口角後，竟然持開山刀下樓理論。過程中不斷揮舞著開山刀、作勢砍人、模樣凶狠。投訴人賴姓男子說，當時他正帶著一歲半的孩子準備外出，把手機拿出來錄影自保，整個過程讓孩子受到不小驚嚇。為了停車問題起糾紛，男子拿出開山刀恐嚇，賴男當下拍下過程自保。（圖／民視新聞）原來持刀男子，質疑他之前開車時，輾過他鋪設的水泥，被要求提供證據、卻又拿不出來，引發不滿，最後演變成亮刀恐嚇。賴先生表示：「對方颱風天之前有用水泥鞏固地面，然後說是我把他壓壞的，那我也請他提供影片跟證據證明說是我，他就覺得說我對他不禮貌，結果他就衝進去家裡拿出開山刀。」賴姓男子帶者一歲孩子外出，沒想到遇到鄰居，指控他日前開車壓壞他的水泥舖路。（圖／民視新聞）賴先生說，之前雙方就因停車問題，有過多次摩擦，但從未如此激烈，如今家人出門，心生恐懼！附近住戶也說，這裡巷弄狹窄，大家平時都有「先來後到」的默契，不應為了停車問題失去理智。警方：「犯嫌於爭執過程有手持刀械之情形，雖無造成傷害，惟令報案人心生恐懼，本分局已掌握犯嫌身分，將依刑法恐嚇罪偵辦。」一場巷弄間的停車糾紛，竟然演變成拿刀相向，不但傷了鄰居情誼，最後還可能吃上官司。(民視新聞黃富溢宜蘭報導)原文出處：雙方停車問題釀風波！　「住戶持開山刀恐嚇」鄰居全程錄下 更多民視新聞報導基隆中山隧道「鬼影事件」破案！3人為拍靈異短片下場慘了通緝犯要搬家逃竄　警急攻堅逮人查獲槍彈與喪屍煙彈全台冷颼颼　玉山飄下30分鐘「初雪」民眾超驚喜

民視影音 ・ 16 小時前
報警車牌被冒用還是收14張罰單　警：開單後才報案

報警車牌被冒用還是收14張罰單　警：開單後才報案

台北市 / 綜合報導 台北一名車主，日前收到14張罰單，其中10張由高雄苓雅分局開出，共八萬多元，但他表示自己車牌被冒用，已經在開單前兩天告知員警並且到派出所報案，不懂為何一個多月後還收到罰單，對此苓雅分局強調，車主是在開單後才報案，可能是罰單製作需要時間才引發車主誤會，已經請對方透過相關單位申訴舉證。員警攔查併排停車，但違規的黑車駕駛猛踩油門拒檢逃逸，員警也追了上去，怎麼攔黑車就是不停，還沿路違規，沒多久消失在員警視線，事後員警通知違規車主，對方表示，自己車牌遭冒用，人在台北的陳姓車主說，一口氣收到14張罰單，有10張是高雄苓雅分局開出，興中二路上併排停車、未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道等等，沿路違規至中山路成功橋，一共8萬6千3百元，車主不明白，開單前兩天已經報案車牌被冒用，也跟員警告知，事發當下人車都在北部，為何快一個月後還是收到一疊罰單。其他民眾說：「只要可以舉證車牌是被盜用，就應該不用受罰了，莫名其妙收到罰單哪一個人不會去投訴。」實際求證員警則表示，違規案發生在10月7日，當天就開單舉發並同時通知車主，8日對方才到派出所報案，由於罰單製單作業需要時間，製單日期寫的是10月10日，才會引發車主誤會。苓雅分局成功所長陳昀辰說：「本分局警組通知車主陳姓男子，惟陳男並未至所說明，本分局依法告發沿途交通違規10件。」警方強調，車主是知道自己被開單後，才報案車牌被冒用，後續已經請當事人透過相關管道申訴舉證。 原始連結

華視影音 ・ 20 小時前
影／撞死婦人肇逃　男涉毒駕落網遭羈押禁見

影／撞死婦人肇逃　男涉毒駕落網遭羈押禁見

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林市18日下午發生一起肇事逃逸案件，一輛自小客車行經新義街與員鹿路口時，

互傳媒 ・ 18 小時前
書記官到越式洗髮店按摩疑伸鹹豬手　議員妻致歉

書記官到越式洗髮店按摩疑伸鹹豬手　議員妻致歉

台北市 / 綜合報導 嘉義市一名黃姓市議員的書記官丈夫，日前到越式洗髮店按摩，被業者控訴，涉嫌對員工伸出鹹豬手，當下書記官被請出店外，對方還回應「別間店可以，以為你們也可以」。業者當下氣炸，懷疑對方疑似是慣犯，而將事件曝光在臉書社團，不過又因為不明原因遭到下架，議員事後為丈夫的行為致歉，嘉義地檢署也表示將召開人事考核會議，依法審議懲處。一名男子，到越式洗髮店按摩，突然間伸出鹹豬手，觸摸員工小腿，摸一下還不夠，接連摸了好幾下，業者當下氣炸，直接把男子請出去，男子VS.越式洗髮店業者說：「(請出去)，因為別的店可以，我以為這裡也可以。」男子這句話，讓業者難以接受，而且這名男子，疑似是慣犯，事後更發現，原來他是法院的書記官，也是嘉義市黃姓議員的丈夫。越式洗髮店業者說：「看到這個預約的時候，她們(員工)就有點面露難色，這個王先生之前來消費的時候，就有對她們可能有抓腳的舉動，來了之後，確認是同一個人，就看到了那一幕。」員工反映看到預約面露難色問怎麼了，說這個王先生消費就有抓腳的舉動，來了確定是那個人員工施作待在那邊看，看到那一幕蒐證抓腿的那一幕，義市這間越式洗髮店，日前接到王姓男子預約，兩名員工面面相覷，不是很想接，業者覺得奇怪，一問員工，才知道對方曾對他們涉嫌性騷，等到王姓男子再次上門光顧，又涉嫌不當觸碰，過程全被業者錄影蒐證，業者表示，當時將事件曝光在臉書社團，不明原因遭下架。越式洗髮店業者說：「真的是滿傻眼的，做錯事，還硬要找一個理由嗎，說「別間店可以，所以我以為你們也可以」，完全就不是他做這些事情的理由，原本有PO網，一兩個小時左右吧，文章就被下架了。」事件曝光後，黃姓議員致歉，表示丈夫有按摩習慣，不論是有意還是無意，都是不對的行為。嘉義市議員黃露慧說：「造成當事人不愉快或反感，我感到抱歉，我誠摯對當事人表示歉意。」嘉義地檢署主任檢察官江金星說：「本署業已啟動行政調查，同仁於接受調查時，也對店家表達道歉之意。」身為公務人員，言行不當，地檢署後續將召開人事考核會議，依法審議懲處。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前
中山隧道"長髮女鬼"嚇人! 3人行拍靈異片"2人是記者"遭開罰

中山隧道"長髮女鬼"嚇人! 3人行拍靈異片"2人是記者"遭開罰

生活中心／綜合報導上個月26日晚間7點多，一名騎士經過基隆中山隧道時，突然看見一名黑衣長髮女站在隧道，嚇到馬上跑去拜拜。事後警方調查才發現，原來是3人在隧道裡拍靈異短片，基隆地院也依社維法，各裁處5千元罰款，起底身分，其中兩人竟然還是電視台記者。基隆市中山隧道內，上個月26日晚上6點多，突然一輛轎車停在路中央，接著下來兩個人，討論完，一人站定位，另一位橫跨馬路到對向，完成這驚悚畫面，還好後方沒有來車，但不只違法還很危險。當時目擊民眾賴先生：「當下是真的有被嚇到，（現在）還是會有那種陰影存在，畢竟有時候還是會經過那個隧道。」李男、岩女從違停轎車上走下來，準備「裝神弄鬼」（圖／民視新聞）賴先生當時騎車經過，一度懷疑自己的眼睛，怎麼會有長髮女鬼在這！一開始經過瞄到黑影，回來又看到，當天晚上回家因為畫面遲遲揮不掉，徹夜難眠，隔天上班精神不濟整個人"雷殘"，嚇到去廟裡拜拜求平安，警方調查後發現，是中山隧道內有民眾在假鬼假怪，江姓男子開著租來的轎車，載李男、跟岩女，來到基隆，岩姓女子身穿黑衣、黑褲，長髮披肩，就算當時正值萬聖節前後，這裝扮突然在路邊，單獨一人確實嚇人，他們三人說，是在拍靈異短片，但已經有危害安全之虞，調查後，三人身分被起底，其中兩人，甚至是記者身分。當時目擊民眾賴先生：「從事記者工作，應該照理來講，對這個東西應該會（比較知道不能觸法），應該照理講，他們應該都會比較清楚，只是不知道怎麼會有當下這個狀況發生，其實滿驚訝的。」三人皆從事媒體行業，其中兩人還是電視台記者（圖／民視新聞）負責拍攝的李姓男子從事電影業，開車的江男、跟女鬼模特岩姓女子，是電視台記者，他們說，不知道在隧道內拍攝，會嚇倒其他用路人，甚至造成危害安全，但法官認為是無稽之談，畢竟都大學畢業、還從事媒體行業，最後依社維法送辦，各裁處5000元罰鍰，若不服，可提抗告。再看一次畫面，當天四下無人，又飄著雨，搭配聲音，真的好毛，根據私下了解，兩名記者被台內處小過處分。畢竟如果今天嚇到的是年長者、或心臟疾病患者，怎麼辦？人嚇人可是會嚇死人的。原文出處：中山隧道「長髮女鬼」好嚇人！　警循線逮人「身分曝光」挨罰5千 更多民視新聞報導北台灣連日雨! 基隆50年老樹倒塌壓毀民宅雨棚基隆公車突竄黑煙乘客嚇逃 外送員助司機滅火長髮黑衣女等3人基隆隧道拍靈異短片 嚇壞人各罰5千

民視影音 ・ 21 小時前
2台男東京街頭「遭鐵棒毆打」！5日男遭逮　主嫌長相曝光

2台男東京街頭「遭鐵棒毆打」！5日男遭逮　主嫌長相曝光

綜合日媒報導，日本東京千代田區神田須田町，7月31日上午9時許，有5名日本男子對一名30多歲及一名40多歲的台灣男子噴灑催淚噴霧，隨後持鐵棒毆打被害人，並企圖搶走被害人的行李箱。根據警方調查，這5人分別為主嫌23歲的宮下佳樹、22歲的藤井雄斗、21歲的大谷真那斗，一名19...

CTWANT ・ 2 小時前
日本四大出版社勝訴！法院判美商Cloudflare助長盜版需賠償5億日圓

日本四大出版社勝訴！法院判美商Cloudflare助長盜版需賠償5億日圓

日前全球知名的網路基礎架構商 Cloudflare，才傳出大規模故障，造成許多網站、平台、服務和遊戲轉時間內癱瘓。而近日，Cloudflare 又遭到日本 4 間大型出版社聯合控訴，被東京地方法院判因為助長了盜版漫畫的傳播，要賠償約 5 億日圓。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見

檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見

社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團洗錢案，發動第二波搜索行動，針對在台設立的天旭、顥玥、尼爾等公司，進行掃蕩，檢調懷疑案件曝光後，尼爾公司資金出現異常流動，疑似轉移不法資金，同步拘提尼爾負責人林揚茂、以及尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊兩大帳房到案，三人訊後遭到羈押禁見。台灣太子集團主嫌王昱棠，首度借提後還押，後方白色外套，正巧就是遭羈押禁見的尼爾負責人林揚茂，兩人一前一後走上囚車，另外包括早已收押的天旭國際人資長辜淑雯，還押看守所後，天旭財務主管陳麗珊，以及尼爾財務主管鄭巧枚，一併也遭收押，太子集團洗錢案，發動二波搜索，尼爾公司負責人林揚茂，二度遭拘提到案。記者vs.尼爾創新公司負責人林揚茂表示「知道自己在替詐騙集團工作嗎，有幫太子集團洗錢嗎。」天旭人資長辜淑雯首度借提　天旭帳房陳麗珊尼爾帳房鄭巧枚也遭收押（圖／民視新聞）早在第一波搜索行動中，林揚茂當時獲得一百萬交保，這回檢調再搜索，就是發現尼爾公司資金，在案件曝光後，出現異常流動移轉，包括尼爾負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、還有天旭財務主管陳麗珊兩大帳房，一併遭收押，根據了解，檢調懷疑太子集團母公司，資金挹注台灣太子不動產，除了購買11戶和平大苑，平時支付房貸雜支，則由尼爾創新公司負責，一方面還從事放款洗錢，天旭國際科技，則由工程師設計博弈程式，協助母公司做假帳幫忙洗錢。非本案律師李育昇表示「本案開始偵辦後，犯罪集團核心成員，隨即成立串滅證的群組，企圖銷毀相關的證據，為了避免犯罪事證遭到湮滅，檢方先將這些，核心的嫌犯予以羈押，並且將繼續就其他相關共犯，來進行約談釐清犯罪事實。」太子集團在台主嫌王昱棠首借提　尼爾負責人林揚茂今收押禁見（圖／民視新聞）太子集團在台涉及洗錢，長達七年，針對背後不法金流，檢警調持續搜索，在台高階主管，恐怕難逃追緝。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：檢調第二波搜索太子集團　2大帳房3人訊後羈押禁見 更多民視新聞報導太子集團洗錢案擴大！北檢第2波搜索　3被告聲押禁見太子集團洗錢案第二波拘提　3被告羈押禁見畫面曝光北檢第二波搜索太子集團！ 3核心幹部聲押禁見獲准

民視影音 ・ 50 分鐘前