台師大學生辦性別生活展 反思刻板印象隱性歧視

（中央社記者陳至中台北21日電）台師大學生會近期舉辦性別生活展覽，透過為期一週的活動，鼓勵師生思考生活中的性別規則，例如「女生要學會保護自己」、「男生要有擔當」等話語背後的刻板印象與隱性歧視。

台灣師範大學學生會今天發布新聞稿，11月17日到21日舉辦的活動中，以知名韓國女團歌詞「看看你，再看看我」引申，呈現不同性別在各場域中可能會遇到的性別刻板印象。

展覽中呈現出許多生活中耳熟能詳的話語，例如「女生要學會保護自己」、「男生要有擔當一點」、「那個女老師今天脾氣為什麼這麼差，是大姨媽來嗎」、「有沒有男生可以來幫忙搬東西」等，讓師生思考背後的刻板印象與隱性歧視。

主辦單位並透過日記本的形式，整理文獻破解迷思，像是社會普遍認為的男生數理能力比較強、女生比較情緒化等，讓師生思考是否是真實的情形。

學生會表示，展覽的用意不是要說對或錯，而是讓大家有機會嘗試發現生活中隱藏的規則，認識其他的性別，同時也看見自己身上被性別形塑的經驗。

學生會性平組長王昱婷期待，學生除了看見相異之處，也能看見相同之處，重新理解那些可能已經存在很久的想法，創造解讀的不同可能。

台師大學務長林玫君期盼，性別議題能在不同場域被看見，人人能突破限制，充分發揮自己的潛能。（編輯：管中維）1141121