台師大新校長出爐！副校長宋曜廷當選 明年2月22日就任

國立台灣師範大學現任校長吳正己任期將於明年2月底屆滿，第15任校長候選人分別為現任教務長劉美慧與現任副校長宋曜廷，遴選委員會今天舉行第5次會議，新任校長由宋曜廷當選，學校將報請教育部聘任，明年2月22日就任。

吳正己任期將於明年2月21日屆滿，校方今年６月起展開校長遴選程序，因為日前發生女足抽血換學分案重挫校譽，一度延長公開校長候選人期限。第15任校長遴選委員會今日召開第5次會議，邀請候選人依序進行治校理念詢答，由召集人佛光山教團系統大學總校長楊朝祥主持，經出席委員無記名投票表決，由宋曜廷當選新任校長。

宋曜廷是台師大心輔系博士，歷任心測中心主任、研發長、邁向頂尖大學計畫辦公室執行長，曾任財團法人國民教育測驗與評量中心主任，並榮獲教育部第64屆學術獎、國科會傑出特約研究員、國科會3次傑出研究獎、吳大猷研究獎，研究成果在心理計量、可讀性研究、中文的自然語言處理等領域，在全球論文和競賽均領先或名列前茅。

台師大表示，遴委會共21位委員自6月4日召開第1次會議啟動遴選作業，並於7月7日至8月25日公開徵求校長人選。經完成資格審查與面談後，產生兩位候選人，10月8日舉辦治校理念說明會，10月15日由校務會議代表無記名投票，兩位候選人均通過推薦門檻。遴委會今審慎討論及無記名投票，最終由宋曜廷獲過半數同意，遴定為第15任校長當選人，將由學校報請教育部聘任。

宋曜廷提出「三個奠基（空間、人才、福祉）、五個躍升（學術、科技整合、產學、師道、貢獻）」的策略藍圖，以及優化校園與教學空間，例如可透過募款或BOT，改建學一舍校區大樓；比照歐美及日本，創設「文理共榮書院」，推動「文理融合學士」，推動跨域學習2.0版；建立教師與職員支持體系，例如教師延退制度彈性化。

宋曜廷也主張「人文社會為本、科技技術為用」，希望以校務研究（IR）強化精準招生與課程設計，並以機器人產業整合校園相關能量、推動AI倫理與治理中心和推動AI融入教學與研究。

