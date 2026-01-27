台師大服務團赴馬來西亞服務 教媒體素養AI防詐

（中央社記者許秩維台北27日電）台師大國際服務團前往馬來西亞服務，舉辦媒體素養工作坊，協助學生建立查證習慣與風險判讀能力，並透過遊戲化互動，讓幼兒認識台灣，同時教導民眾AI應用、手機網路防詐觀念。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，學校長期推動服務學習與國際實踐，鼓勵學生走入真實場域回應社會需求；由學務處課外活動指導組指導、服務性社團委員會組成的國際服務團，於1月8日至21日前往馬來西亞展開服務行動。

此次服務走訪馬來西亞的巴生、吉隆坡的校園與社區據點，聚焦「媒體素養」、「文化交流」、「學涯探索」等3大主軸，包括舉辦媒體素養工作坊、「認識台灣」交流活動、學涯探索工作坊等，累計觸及約300人次，讓服務不僅走進校園，也延伸至社區生活情境。

巴生中華獨立中學場次以「媒體素養工作坊」為主軸，從常見資訊情境切入，透過提問引導、小組討論與任務練習，協助學生建立查證習慣與風險判讀能力，將媒體素養轉化為日常實踐的方法。

綠洲教育中心場次以「認識台灣」為主題，團隊以遊戲化互動、視覺化素材與創作活動，引導幼兒在共玩與對話中認識台灣文化元素，例如透過繪本講述，認識台灣的文化景點、常用台語單詞等，並安排作品分享，讓孩子把好奇說出來，建立友善自然的跨文化連結。

社區課程服務對象為中高齡社區民眾，採取「做中學」，學生先以體適能律動拉近與民眾的距離，再延伸至手機AI旅行應用、手機網路防詐觀念、手機攝影技巧，協助學員把工具用在生活上，提升使用信心與安全感。

吉隆坡台灣學校場次則辦理學涯探索工作坊，協助中學部學生自我探索、學涯規劃，先透過破冰活動「物以類聚」帶動互動與反思，並安排學長姐經驗分享與「學涯九宮格」實作，引導學生從興趣、能力、特質到未來想像進行系統性整理，在自我探索中，逐步勾勒出個人學涯藍圖。（編輯：龍柏安）1150127