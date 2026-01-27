台師大服務團赴馬來西亞 舉辦社區服務課 (圖)

文章來源：Qooah.com HONOR 官宣將於3月1日在巴塞羅那 MWC2026 展會上發佈兩款新品，分別為全球首款 Snapdragon 8 Elite Gen5 大摺旗艦 HONOR Magic V6，和行業首款機器人手機 HONOR Robot Phone。兩款裝置都將在國內市場發售，而 HONOR Magic V6 亦鐵定在香港上市。 HONOR Magic V6 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，是行業內首款該平台的摺疊屏機型，性能進一步提升。 結合爆料，HONOR Magic V6 內置 7000mAh 大容量電池，是摺疊屏裝置最大的電池。影像方面，採用2億像素高清主鏡和內外雙 2K LTPO 3.0自適應刷新率屏幕。對比上一代裝置，HONOR Magic V6 的配置進一步提升。 HONOR Robot Phone 則是一款突破現有智能手機形態的裝置，將手機和機器人兩種形態進行融合。裝置的後置主鏡配備了隱藏式機械臂雲台，可在 0.8秒展開，進行 360度靈活調角。靈活的機械臂能實現目標跟隨和專業級別的防震，更適合短片的拍攝。 HONOR R

