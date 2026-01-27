台師大服務團赴馬來西亞 舉辦社區服務課 (圖)

其他人也在看
Gmail用戶快檢查！全球1.49億組帳密外洩 資安專家教「3招」自保
Gmail用戶小心！資安專家福勒（Jeremiah Fowler）透露，在一次大規模資料外洩的事件中有超過1.49億筆用戶的憑證遭竊，數量最多的前5名分別是Gmail的4800萬筆、臉書1700萬筆、Instagram約650萬筆、Yahoo Mail約400萬筆；Netflix約340萬筆。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2025最常被盜密碼排名曝！這「連續6數字」連霸
生活中心／李明融報導現今科技發展蓬勃下，智慧型手機使用的App往往都需要帳號密碼進行登入動作，不過根據資安公司Specops Software近期發表報告，針對2025年全球約60億筆外洩密碼進行分析後指出，「123456」登上最常被盜用的密碼冠軍，且「連續數字密碼」使用度高度普遍，顯示使用者多年來幾乎沒有改善設定習慣。民視 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
i17平價款要來了 台積、鴻海、大立光淡季添動能
蘋果2026年第一款智慧手機要來了，業界傳出，蘋果將在2月推出平價款iPhone 17e，搭載A19處理器，定價可能落在...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體缺貨暴漲 三星卻推史上最低價5G手機 A07不到6000元登台
記憶體缺貨又大漲，不過，台灣三星卻在今日宣布，將在2月初推出5G入門機A07，記憶體容量對比於過往入門機略有縮水、但價格則是台灣三星有史以來最低的5G手機，單機建議售價不到6000元。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
金融帳戶也遭竊？1.49億筆帳密大外洩！5大平台名單曝光 Google這樣說
快拿起手機檢查帳號安全！資安專家福勒（Jeremiah Fowler）近日揭露，一個未設防的公開資料庫遭人發現並曝光，內含約 1.49 億筆使用者帳號與密碼，資料總量高達 96GB，波及多個全球主流網路服務平台。其中外洩數量最多的前五名，依序為 Gmail 約4800萬筆、臉書1700萬筆、Instagram 約650萬筆、Yahoo Mail 約400萬筆，以及 Netflix 約340萬筆。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
廣運機器人生意2026年首度破蛋！首攻半導體客戶 增日、中代理線
人型機器人2026年將是落地元年，許多大廠積極探索應用可能性，特斯拉宣布Optimus機器人2027年底開賣，廣運（61...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
傳蘋果將推20款新品：折疊款iPhone、低價MacBook與智慧家居Home Hub終於要來了！
根據最新的供應鏈消息與分析師預測，蘋果將在今年內展開近年來最密集的產品發表潮，總計可能有超過20款新品排隊登場。Mashdigi ・ 15 小時前 ・ 發表留言
史上最強Gemini版Siri要來了 Apple聯手Google研發最快2月亮相
根據彭博社資深記者Mark Gu…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
充10分鐘聽4小時！soundcore Liberty Buds最輕巧降噪體驗
在通勤路上、工作會議間，甚至漫步城市的獨處時刻，耳機早已成為必備配件，而如何在長時間配戴下依然舒適自在，同時兼顧聽感，成為使用者關注焦點。soundcore 推出全新「Liberty Buds 半入耳式降噪藍牙耳機」，以輕巧透氣的半入耳式設計，搭配四尺寸彈性耳翼，為使用者帶來更加穩定且舒適的配戴體驗；充電10分鐘即可使用4小時的快充續航。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Apple 新版 AirTag 突襲亮相｜售價同樣990元、連線範圍更廣
自 2021 年 AirTag 推出以來，終於在稍早更新新版 AirTag，採用第二代 UWB 超寬頻晶片，支援精確尋找、適用距離最遠比前一代長 50%，即日起上市，售價與前一代相同，單件售價 990 元，四件組售價 3,390 元。壹哥的科技生活 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
守護毛孩與長輩！水星網路 Mercusys MC230 與 MC510 智慧攝影機讓你輕鬆入手
出國旅遊或平時上班時是否擔心家中狀況？ 水星網路 Mercusys 推出兩款全新智慧攝影機產品，分別是針對室內環境設計的 MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi俏媽咪玩3C ・ 17 小時前 ・ 發表留言
一部極致堆料，一部顛覆形態！HONOR MWC 雙旗艦手機官宣
文章來源：Qooah.com HONOR 官宣將於3月1日在巴塞羅那 MWC2026 展會上發佈兩款新品，分別為全球首款 Snapdragon 8 Elite Gen5 大摺旗艦 HONOR Magic V6，和行業首款機器人手機 HONOR Robot Phone。兩款裝置都將在國內市場發售，而 HONOR Magic V6 亦鐵定在香港上市。 HONOR Magic V6 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，是行業內首款該平台的摺疊屏機型，性能進一步提升。 結合爆料，HONOR Magic V6 內置 7000mAh 大容量電池，是摺疊屏裝置最大的電池。影像方面，採用2億像素高清主鏡和內外雙 2K LTPO 3.0自適應刷新率屏幕。對比上一代裝置，HONOR Magic V6 的配置進一步提升。 HONOR Robot Phone 則是一款突破現有智能手機形態的裝置，將手機和機器人兩種形態進行融合。裝置的後置主鏡配備了隱藏式機械臂雲台，可在 0.8秒展開，進行 360度靈活調角。靈活的機械臂能實現目標跟隨和專業級別的防震，更適合短片的拍攝。 HONOR RQooah ・ 1 天前 ・ 發表留言
如何使用新技術繞過威權主義的監控？
如何在不暴露身份的情況下在中國、俄羅斯或伊朗使用互聯網？除了VPN和代理服務器之外，現在還有另一種選擇。這種方法很有創意，但技術上也比較復雜。德國之聲 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈專文〉因噎廢食的離地治理─禁用行動電源是錯誤的風險政策
◎蕭錫惠 想像一個日常場景：下班尖峰時段，一名長時間通勤的上班族，手機電量只剩下個位數。電...銳傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘋果發布新一代AirTag 定位尋找距離.音量提升50%
蘋果（Apple ）無預兆宣布推出新一代「AirTag」，具備更廣泛的尋找範圍，以及更響的揚聲器，讓定位、尋找物品變得更加容易；新款自1/26起供貨，售價與前一代相同，單件售價 NT$990，四件裝售台視新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
YouTube 2026新計畫：以後不用親自上鏡？將開放用「AI 分身」拍 Shorts，一句話就能做遊戲
雖然大家對於網路上充斥的「AI生成垃圾」 (AI slop)越來越反感，但YouTube則認為AI依舊是未來的創作核心。在YouTube執行長Neal Mohan最新發表的2026年展望部落格文章中，承諾將為平台帶來更多AI功能，其中最引人注目的，就是即將允許創作者使用「AI生成的自己」 (AI-generated version of themselves) 來製作Shorts短影音。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
去韓國玩注意 5家航空今起「機上禁用行動電源」
近期發生多起行動電源起火事故，韓國大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空及首爾航空等5家航空公司宣布，自今（26日）起全面禁止在飛機上使用行動電源。旅客仍可攜帶登機，但行動電源充電孔須貼好絕緣膠帶，單獨放入塑膠袋，且上機後不可放置在頭頂行李架上。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
微軟Xbox App正式原生支援Windows on Arm平台，逾85%的Game Pass收錄遊戲都能玩
微軟持續擴大Windows on Arm裝置的應用生態系，現在終於補上了玩家最在意的「遊戲」這塊拼圖。微軟正式宣佈，Xbox App現已全面支援Arm架構的Windows 11 PC。這意味著使用Qualcomm Snapdragon處理器的Copilot+ PC用戶，現在也能透過官方App順暢地購買、下載與遊玩PC遊戲。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
AI靠得住？Google人工智慧搜尋 摘要多引用YouTube惹質疑
Google推出的「人工智慧搜尋摘要」（AI Overviews）功能，每月影響全球約20億使用者，但最新研究指出，當用戶查詢健康相關問題時，該系統引用影音平台YouTube的頻率，竟高於任何專業醫療網站。英國《衛報》24日報導，這項發現引發外界對AI提供醫療建議可靠性的質疑。專家擔心，系統設計可能自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
三星親民5G手機 Galaxy A07 5G配置6,000mAh大電量售價免6千
台灣三星宣布引進新一代Galaxy A07 5G，配備6.7吋大螢幕與120Hz螢幕更新率、6,000mAh大電量，共推出酷潮黑、裸光紫2款，4GB RAM+128GB ROM單一版本建議售價NT$5,990。壹哥的科技生活 ・ 15 小時前 ・ 發表留言