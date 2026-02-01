台師大校友徒步環島700公里 募款近百萬助清寒生

（中央社記者許秩維台北1日電）台師大校友詹章誾連續3年以徒步環島方式實踐公益，今年選擇更具挑戰的「切西瓜式」路線貫穿台灣，30天徒步710.5公里，他的熱血獲各界支持，募款近百萬元，將幫助清寒學子。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，為幫助清寒學生，台師大EMBA校友詹章誾發起徒步環島募款，於2月1日抵達台師大，台師大學務長林玫君及台師大運動與運動科學系主任張育愷也在校園內等候，迎接台師大運動休閒學院樂活EMBA校友詹章誾，並見證其順利完成挑戰。

廣告 廣告

詹章誾連續3年以徒步環島的方式實踐公益，今年選擇更具挑戰的「切西瓜式」路線，以向縱走方式貫穿台灣，他於1月初自極北點富貴角出發，途經陽明山、明池、棲蘭、武陵、福壽山及清境等山區。

在寒流期間，詹章誾在福壽山遭遇冰雹，前往清境途中又遇上道路坍方，翻山越嶺前行，從北部10度以下的低溫嚴寒，走向南台灣的高溫烈日，於第26天完成徒步自富貴角至鵝鑾鼻燈塔的壯舉，並加碼挑戰阿朗壹古道，為這段歷經30天徒步710.5公里的旅程畫下圓滿句點。

詹章誾分享，今年縱向行走路線比過往更長更具挑戰，是對個人體能與心理的雙重考驗，但他期盼以這樣的方式，讓更多人關注清寒學子的教育需求；他也感謝師長、同學與友人的鼓勵，以及各界對「暖陽紓困助學金」的慷慨捐助，讓他獲得源源不絕的動力，得以持續前行。

台師大表示，詹章誾的徒步環島不只是募款，更是以行動傳遞關懷、用愛陪伴學生前行的希望行動，透過本次募款活動，匯聚來自台師大校友、學生與教職員的熱烈響應，更得到企業與社會人士的鼎力支持，目前已募集近百萬元，讓愛心化為陪伴學生安心就學的力量。（編輯：李淑華）1150201