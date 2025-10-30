台師大校長遴選宋曜廷當選 明年2/22就任

▲臺師大完成第15任校長遴選，現任副校長宋曜廷當選，明年2月22日就任。（圖／臺師大提供）

[NOWnews今日新聞] 國立臺灣師範大學新校長出爐，第15任校長遴選委員會今（30）日召開第5次會議，邀請候選人依序進行治校理念詢答，由召集人佛光山教團系統大學總校長楊朝祥主持，經出席委員無記名投票表決，現任副校長、教育心理與輔導學系講座教授宋曜廷當選，學校將報請教育部聘任，新任校長將於明（2026）年2月22日就任。

臺師大說明，現任校長吳正己任內，致力推動「國際化、產業鏈結、校友網絡」三大方向，積極鼓勵學生跨領域、跨院系、跨校、跨國修習課程，拓展全球視野與學習廣度，在其領導下，臺師大已發展成為國際化綜合大學，校長任期將於115年2月21日屆滿。

臺師大指出，新任校長宋曜廷是臺師大心輔系博士，歷任心測中心主任、研發長、邁向頂尖大學計畫辦公室執行長，曾任財團法人國民教育測驗與評量中心主任，並榮獲教育部第64屆學術獎、國科會傑出特約研究員、國科會3次傑出研究獎、吳大猷研究獎，研究成果在心理計量、可讀性研究、中文的自然語言處理等領域，在全球論文和競賽均領先或名列前茅。

臺師大表示，遴委會共21位委員自6月4日召開第1次會議啟動遴選作業，並於7月7日至8月25日公開徵求校長人選。經完成資格審查與面談後，產生兩位候選人，10月8日舉辦治校理念說明會，10月15日由校務會議代表無記名投票，兩位候選人均通過推薦門檻。遴委會今審慎討論及無記名投票，最終由宋曜廷教授獲過半數同意，遴定為第15任校長當選人，將由學校報請教育部聘任。

宋曜廷提出「奠基‧躍升‧新師大」的治校理念，獲得多數遴選委員認同，他曾在說明會中，從臺師大由師範院校轉型為綜合型大學談起，如今躋身布局全球發展的國際型大學，他見證了近30年來的成長與蛻變，促成學校爭取邁向頂尖大學計畫、高等教育深耕計畫、特色領域研究中心等，並設立網路大學、強化IB師培與小教學程、實踐大學社會責任等，他感謝師大栽培而能有所發揮。

宋曜廷也指出，臺師大正面臨幾項內外部的挑戰，包括：少子化帶來的教育需求和價值觀變遷、AI與科技浪潮對人文社會學科的衝擊、校內資源競逐壓力、社會影響力待凸顯等。

宋曜廷進而提出「三個奠基（空間、人才、福祉）、五個躍升（學術、科技整合、產學、師道、貢獻）」的策略藍圖，他提及優化校園與教學空間，例如可透過募款或BOT，改建學一舍校區大樓；比照歐美及日本，創設「文理共榮書院」，推動「文理融合學士」，推動跨域學習2.0版；建立教師與職員支持體系，例如教師延退制度彈性化。他也主張「人文社會為本、科技技術為用」，希望以校務研究（IR）強化精準招生與課程設計，並以機器人產業整合校園相關能量、推動AI倫理與治理中心和推動AI融入教學與研究。

為培養兼具創造力與問題解決能力的跨域人才，他也提出「一院一產業聚落」、「一系一產業連結」，希望透過設置產業實習導師、暑期有薪產業實習課程等措施，縮短學生就業落差、強化產學接軌。宋曜廷也提到將整合校園及周邊人文藝術據點，打造兼具歷史與美感的「新文藝復興大道」，結合進修推廣學院營運，也提升師生生活舒適度。面對變動社會與新挑戰，宋曜廷表示，將以熱忱與經驗帶領全校師生，協力啟動新世代。

