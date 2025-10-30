台師大校長遴選 宋曜廷當選預計115年2/22就任

（中央社記者許秩維台北30日電）台灣師範大學第15任校長遴選委員會今天召開第5次會議，經投票表決，由現任台師大副校長宋曜廷當選，校方將報請教育部聘任，新任校長預計明年2月22日就任。

台師大現任校長吳正己任期將於民國115年2月21日屆滿，台師大自今年7月7日起至8月25日公開徵求第15任校長候選人，通過資格審查的校長候選人名單為台師大副校長宋曜廷和教務長劉美慧。

台師大今天發布新聞稿指出，遴委會共21名委員，自6月4日召開第1次會議啟動遴選，經完成資格審查與面談後，產生兩名候選人，10月8日舉辦治校理念說明會，10月15日由校務會議代表進行無記名投票，兩名候選人均通過推薦門檻。

台師大校長遴委會召開第5次會議，經過審慎討論及無記名投票，最終由宋曜廷獲得過半數同意，遴定為第15任校長當選人，將由學校報請教育部聘任，新任校長預計明年2月22日就任。

宋曜廷是台師大心輔系博士，曾任台師大心測中心主任、研發長、邁向頂尖大學計畫辦公室執行長等職，並獲教育部第64屆學術獎、國科會傑出特約研究員、國科會3次傑出研究獎、吳大猷研究獎，研究成果為心理計量、可讀性研究、中文的自然語言處理等領域。

台師大提到，宋曜廷提出「奠基‧躍升‧新師大」的治校理念，包括「三個奠基（空間、人才、福祉）、五個躍升（學術、科技整合、產學、師道、貢獻）」的策略藍圖，獲得多數遴選委員認同。

宋曜廷舉例，可比照歐美及日本，創設「文理共榮書院」，推動「文理融合學士」、跨域學習2.0版；主張「人文社會為本、科技技術為用」，以校務研究強化精準招生與課程設計；透過設置產業實習導師、暑期有薪產業實習課程等措施，縮短學生就業落差、強化產學接軌。（編輯：管中維）1141030