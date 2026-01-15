台師大梳理600年氣候史研究 發現颱風並非愈冷愈少

國立台灣師範大學永續所攜手中研院、台大啟動「歷史氣候資料庫」（REACHES）計畫，將中國大陸歷代方志與官方紀錄轉化為可供分析的科學資料，重建六百年來逾一千個西北太平洋颱風紀錄。研究發現，熱帶氣旋強度、頻率非單由氣溫高低決定，顛覆氣候愈冷、颱風愈少的既定認知。

台師大永續管理與環境教育研究所副教授林冠慧表示，研究團隊採用﹁中國三千年氣象紀錄﹂總集，內容匯集大陸歷代方志與官方文獻，揭露各年份澇、旱災，主要紀錄朝代為明清時期。團隊重建黃河中下游至珠江流域約十萬筆紀錄，還原該地區颱風、乾旱、蝗災以及饑荒、戰亂、作物歉收等自然與社會現象。

林冠慧說，研究發現，西北太平洋熱帶氣旋活動的高峰期出現於一六五○至一六八○年間，正好對應歷史上有名的小冰河期「蒙德極小期」，此時太陽輻射量較低，但西北太平洋仍偏暖，在海洋偏暖、陸地偏冷下加劇對流，提升颱風生成機率，代表熱帶氣旋活動強度、頻率，非單純取決於氣溫高低，而是受更複雜的大氣與海洋交互影響。

中研院院士王寶貫舉例，十九世紀氣候最冷時，大陸發生太平天國、陝甘回亂、捻亂等社會事件，氣候與政治事件、興衰吻合，代表氣候變化對人類社會影響甚巨。他指出，後人常評價某皇帝在位期間為該朝代的黃金年代，換個角度思考，某方面也許是運氣好，碰上氣候最穩定的時候，因氣候好、無天災，讓更多賢能將相施展才智。

台師大理學院院長陳介山則表示，外界多以為人文、科學是不同的軌道，該研究揭示，兩者能一起合作。該研究成果以「東亞在蒙德極小期期間的熱帶氣旋活動顯著增強」為題，日前刊登於國際知名期刊「美國國家科學院院刊」。

