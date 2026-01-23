台師大「2026國際永續冬季學院」 逾300人跨國共學創寒假新典範

台師大於今（23）日舉行《大學永續治理》講座，由左至右為簡又新董事長、英國格拉斯哥大學Konstantinos Kontis全球合作事務院長、日本九州大學Johan Lauwereyns國際事務資深副校長、台灣師範大學物理系劉祥麟主任。（圖／台師大）

因應2026年長達65天寒假，台灣師範大學秉持「寒假學習不中斷」理念，1月20日啟動「2026國際永續冬季學院」，並於1月23日舉辦「2026跨國永續論壇」，吸引來自15國、13校，逾300名學生與社會賢達參與，共同見證跨國永續教育平台展開。

台師大校長吳正己表示，冬季學院核心在於善用學期間隙深化學習，並整合「雙語標竿大學、國際化與大學社會責任（USR）」三大方向，讓永續不只停留在課堂，而能回應真實世界挑戰。面對氣候變遷、能源轉型與社會韌性等議題，大學肩負培育永續人才與串連國際合作的責任。

廣告 廣告

今（23）日舉行的跨國永續論壇以「Three Islands, One Shared Vision – Shaping a Sustainable Future Together」為主題，象徵台灣、英國、日本在島嶼永續議題上的共同責任。論壇邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新擔任主講，分享在環保政策、能源永續與國際氣候治理的實務經驗。

論壇同時邀請英國文化協會處長Susan Miller，以及英國格拉斯哥大學、日本九州大學等10位學者，與國內外人士進行座談，交流英國氣候立法與城市永續、日本水資源治理與地方創生，以及各國推動永續教育的經驗。

台師大也規畫今年2月送學生赴九州大學、大阪大學、北海道大學與新加坡國立大學交流，6月與格拉斯哥大學合辦雙語永續暑期學校，10至11月與英國文化協會舉辦TUKUC年會，持續深化台英合作。

「2026國際永續冬季學院」於1月20日至30日舉行，由台師大攜手格拉斯哥大學、九州大學開課，全英語授課，主題涵蓋AI與永續教育、氣候變遷、水資源治理、永續設計、地方創生與永續觀光，並開放台灣大學系統及各校與社會人士修讀。學生可取得兩學分與中英雙語結業證書。

更多中時新聞網報導

遭嗆大便自己收 中市府回擊配套不足

A-Lin玩娜魯one哏 盼登大巨蛋個唱

總ㄟ來開講》網球賣破百億 運彩年銷售710億創新高