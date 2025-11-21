「台幣低估非台灣獨有！」謝金河批經濟學人對台有敵意：這2國貨幣也被低估

英國媒體《經濟學人》近期以台灣為主題提到，台灣經濟雖呈現蓬勃發展，但實際上隱藏著不少風險，並以「台灣病」形容當前情況，報導指出，央行壓低台幣匯率可能造成結構性風險，進而影響整體經濟與金融環境。對此，財信傳媒董事長謝金河批判，《經濟學人》在這麼多年當中對台灣都非常不友善，而且都用有色眼鏡、負面角度來解讀台灣的經濟。

謝金河在節目《老謝開講》

表示，該媒體在今年9月的封面故事談到中國在貿易戰中取得優勢，且把美國總統川普的貿易戰是看衰的。如果追溯到2021年，《經濟學人》曾做過一篇震撼全球的封面故事，稱台灣是地表上最危險的地方，並以中國解放軍包圍台灣的畫面呈現。所以《經濟學人》對台灣一直都非常不友善，《經濟學人》每一年都在年底時對台灣用恐嚇的封面故事，從2021年開始不斷地連續3年，台灣都成為地表上最危險的地方。

謝金河批經濟學人看好中國、唱衰美國

謝金河直言，大家如果回頭想一下，在《經濟學人》的恐懼訴求當中，地表上最先發生戰爭的，從俄烏戰爭開戰後引發世界性的通膨，在哈瑪斯攻擊以色列後，以色列在中東用飛彈去攻打伊朗，大家可以看到台灣被號稱地表上最危險的地方，雖然兩岸緊繃情勢沒有稍解，但沒有發生大規模戰爭。

「《經濟學人》在很多揣測當中對台灣都充滿了敵意。」謝金河說，這麼多年當中，《經濟學人》非常看好中國，非常唱衰美國，像是在貿易戰當中，《經濟學人》用一個「長人」對照美國在搶籃板裡搶輸了。

台灣出口再寫里程碑

談到台灣出口表現，謝金河說明，今年5月起，台灣連續7個月出口額均超過500億美元，10月達到618億美元，創下台灣歷史上空前絕後的里程碑。謝金河說，在馬英九總統時代，台灣出口大概就200多億美元，現在一個月的出口等於是2015年大約1季出口的金額。如果維持一個月600億美元左右的順差，那台灣今年出口金額大約會落在6300億美元附近，在全球出口排行榜當中可能會從15名再進一名。

謝金河續指，台灣經濟在1980~1990年代的西進，到了2017年蔡英文上台後，主導台商回台投資三大方案，而關稅壓力在即的當前，我們可能要開始著眼思考以台積電投資美國為主的台灣隊，這個架構可能要慢慢成形。

謝金河指出，今年台灣出口金額將寫下歷史上空前絕後的里程碑。（資料照，陳怡慈攝）

經濟學人雖陳述既有現況 謝金河：但每個國家其實都不完美

謝金河總結，在這次《經濟學人》對台灣論述當中，它陳述的大多都是台灣存在已久的現況，而這種現況每一個國家其實都不完美，包括美國債務龐大、舉債非常沉重；日本在經過泡沫經濟的洗禮，現在日圓相對在155元比較低估，如果要講低估的話，韓元、日圓一樣低估，所以新台幣的低估不是台灣獨有現象。

