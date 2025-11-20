台幣升值拉警報，貨幣戰爭號角響起？
⊙顧爾德
台灣中央銀行的匯率操縱不僅又登上全球重量級財經媒體《經濟學人》（The Economist）封面 ，還被美國盯上了！貨幣戰爭號角響起了嗎？五十年「廣場協訂」（Plaza Accord）狙殺日本經濟的噩夢會降臨台灣嗎？人工智慧（AI）時代全球艷羨球的台灣經濟會像當年日本一樣陷入漫長的失落年代嗎？
《經濟學人》與美國財政部先後有動作
十一月十五日出刊的《經濟學人》（The Economist）以台灣匯率問題做封面，稱它是「台灣經濟榮景背後的風險」（The hidden risks in Taiwan’s boom），紅底封面上以疊疊樂堆起高聳的台北101大樓，仿彿抽一塊積木就可能垮下。這暗示著台灣靠半導體產業造就的榮景，可能因為匯率劇升而一夕垮下。
就在《經濟學人》 出刊當天下午，台灣中央銀行又公布了與美國財政部聯合發表的聲明。聲明的重點是台灣央行要限縮對外匯市場的干預、避免操縱匯率、外匯市場資訊透明化，干預匯市金額等資料發布頻率由每半年一次改為季報。聲明指出：「美國財政部與台灣央行決定持續針對總體經濟及外匯事務密切磋商。」這除了表明美國持續關注台灣干預市場的行為，是否還暗示著也會接續施壓台幣升值？
先不從陰謀論探究時間的巧合是否為華府串謀《經濟學人》修理台灣，先來看看《經濟學人》對台灣匯率問題的批評合不合理？此外，另一個台灣最關切的問題當然是：美國會逼台幣升值嗎？二十一世紀台版「廣場協議」會再現嗎？
《經濟學人》認為台幣被低估造成臺灣經濟失衡的證據包括：
一、根據經 GDP 調整後的大麥克指數（GDP-adjusted Big Mac index），新臺幣兌美元被低估了 55%，居全球之冠。
二、扣除主要依靠轉口貿易的經濟體（entrepots）和產油國（petrostates），臺灣經常帳順差佔GDP比例居世界第一。
受惠於AI熱潮，臺灣經濟失衡急速加劇。今年 10 月商品貿易順差達 GDP 31%，從Covid疫情結束以來順差額翻轉了四倍、創下歷史新高， 如今臺灣的經常帳順差已達 GDP 的 16%；相較之下，典型的順差經濟體中國的經常帳順差只有3%。
《經濟學人》稱台灣經濟的病癥為「台灣流感」
1970 年代《經濟學人》創造了「荷蘭病」（Dutch disease）一詞描述荷蘭的經濟困境──天然氣出口繁榮導致荷蘭幣升值，結果導致其他荷蘭商品出口不振，傷害了非天然氣部門的經濟；如今，《經濟學人》稱上述臺灣龐大且不斷增長的經常帳餘額是台灣經濟的病癥，稱之為「台灣流感」（Formosan flu）。
那麼要如何證明台灣高額的經常帳順差是央行操縱匯率造成的？
《經濟學人》指出，臺灣央行不斷印製大量新臺幣以購買美元，造成龐大且持續上升的經常帳盈餘，這樣的政策並非魯莽行事而是植根於臺灣的脆弱感：首先，中國在外交上孤立臺灣，臺灣不是國際貨幣基金組織（IMF）成員，讓台灣在貨幣危機中沒有明顯求助管道。一旦與中國發生戰爭將造成硬通貨短缺。維持弱勢貨幣並藉此累積外匯儲備有助於避免風險。而台灣央銀這套作法讓台灣安然渡過1997-98年亞洲金融風暴，也讓台灣對這種政策更有信心。
此外，出口商強烈遊說反對貨幣升值──讀者們印象猶深的是當年張忠謀就不斷批評央行讓台幣升值。此外，中央銀行向政府上繳的利潤成為關鍵的財政收入來源；2023年央行上繳利潤佔政府總收入6%，而富裕國家平均為0.4%。央行也因此在臺灣政壇擁有強大影響力。
為什麼台灣央行的匯率政策會造成台灣經濟榮景不可持續？《經濟學人》認為，壓低匯率讓台灣進口商品價格過高，民眾消費被抑制，儲蓄率高到不正常。 臺灣國民總儲蓄率高達GDP 39%，遠超富裕國家平均的22%、接近中國的42%。這也代表著臺灣人消費遠低於應有的水準。自1998 年以來，私部門消費佔GDP比重下降了20%、達45%，這與中國40%的水準相近，遠低於富裕國家平均的60%。
《經濟學人》分析，消費下降的原因可能是因為國內投資機會稀少、快速高齡化人口為了退休而儲蓄或因出口突然激增。但進一步檢視台灣，《經濟學人》發現上述因素都無法完全解釋儲蓄過剩的現象──其他條件相近的國家相比，台灣儲蓄規模還是遠高於其他國家，至於過去五年晶片出口激增，也無法解釋臺灣經常帳順差長達25年的持續成長。
台灣自1998年以來，私人消費佔產出比重已下降了20個百分點。《經濟學人》強調台灣人並非天生愛存錢，而是央行匯率政策造成的結果。外匯政策幫助臺灣致富的政策，現在卻正在剝奪普通臺灣民眾的權益，儘管勞動生產率翻倍，但薪資沒有同步增長，單位勞動成本下降了25%。弱勢台幣補貼了出口商，進口物價上漲懲罰了消費者，等於將財富從一般家庭轉移給出口廠商。
央行壓低台幣造成經常帳順差，台幣流動性過剩讓利率長期偏低，結果資金湧入房市推升房價造成房市泡沫，台北房價所得比高達16倍，比紐約、倫敦和首爾等城市都高。因為消費縮水且儲蓄暴增，央行近年鼓勵壽險公司累積海外資產，至今累積7,000億美元海外資產多為美債。估計壽險業未避險部位約2,000億美元，約等於台灣GDP的四分之一，一旦台幣急升可能引發系統性金融風險。
《經濟學人》最後指出，全球對臺灣晶片無止盡的需求不斷推升台灣貿易順差，也持續增加貨幣升值壓力，這加劇壽險公司資產配置的風險，並可能加劇美國談判團隊內部的不滿。這樣發展模式將難以持續。
《經濟學人》算中肯，但未必切中核心
《經濟學人》對台灣經濟的針砭中肯的，但就如央行指出，《經濟學人》單憑「大麥克指數」來評估台灣匯率是否被低估並不準確。央行指出：「當前外匯市場供需主要與金融交易相關，以台灣為例，2024年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的19.3倍，爰僅以一籃商品與服務計算之購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）已無法作為衡量均衡匯率的指標。」中華經濟研究院院長連賢明也指出，大麥克指數不能直接適用於台灣，「主要是台灣水電、瓦斯、交通這些公用事業價格都是高度補貼。特別是水電、瓦斯在食品成本上特別重要。」如果這些價格回歸市場訂價，台灣食品價格應該會上調不少。
此外，也有人認為台灣經濟有病，但病因不能單純歸到匯率這個變數。在臉書上受到眾多關注的愛卡拉共同創辦人程世嘉指出，「台灣病」是「一個『貨幣』、『財政』、『稅制』和『產業』四方盤根錯節造成的複雜共生結構。」他進一步指出：「台灣現在就是一個超級恐怖平衡的地方。匯率，只是部份的因，也只是部份的果。長達 50 年的政策傾斜，所有因果早已混為一體。經濟學人想要拆解這一局，但終究只看到了複雜共生結構的一部分。」
《經濟學人》最後提到美國已在關注台灣匯率問題，當天下午台美就共同發表有關匯率市場操作透明化的聲明。除了台美聯合聲明，台灣央行還特別發表聲明澄清：「雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。」此外，與美方就匯率問題的磋商也與台美關稅談判無關。到底美方會不會像半個世紀前《廣場協議》逼日元升值一樣對付台灣？
一種看法是，美國逼迫台幣快速大幅升值是種自殺行為，一方面讓台灣資金被迫撤離美國，包括壽險公司會大量拋售手頭上的美債再換回台幣以避免匯損。前行政院副院長施俊吉在臉書上指出：「如此一來美元會波動、美債的殖利率也會上升（美債價格下跌）。由於台資拋售美債的規模可以大到7,000億美元，這比中國大量拋售美債還可怕……。」
此外，台幣升值對台灣資通訊產業出口雖會造成傷害，依《經濟學人》估計，新臺幣升值 20%，可能臺積電營業利潤率減少約8%。不過高階晶片是賣方市場，台積電會以漲價因應匯率調升，這對美國經濟也將是重傷害。因此，如果美國理性決策，貨幣戰爭全面開打、台灣面臨「廣場協議情境」的可能性不高──當然，川普（Donald Trump）的決策常超乎常理 。
不論如何，台灣央行的匯率操縱已被美國盯上，未來央行操作空間會愈來愈受限。即使美國沒有開口要求台幣升值，央行要讓台灣維持在低價位的技術難度也愈來愈高；而當「去美元化」成了全球趨勢，台灣自然也會是熱錢的流向之一。被低估的台幣長期趨勢應該是向上而行。
作者本名郭宏治，資深新聞工作者、專欄作家。SUNY-Binghamton 社會學碩士，台大經濟系學士。
看更多思想坦克文章
川普印太行加速印太核武發展態勢
中國的十五五計畫中怎麼計畫台灣？
其他人也在看
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 7 小時前
10張信用卡就要說掰掰 最新停卡名單看過來
多家銀行發出停卡通知，目前已知有10張信用卡將停止使用或換卡(圖/pixabay)卡優新聞網 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 21 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 1 天前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比
台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】輝達救全村！台股飆漲900點創史上第二大漲點 分析師林漢偉：錯過早盤等午盤
輝達第三季財報表現優於預期，美股主要指數強彈，激勵台股今（20）日量價齊揚，開在27212.91點，上漲632.79點盤，早盤漲點一度擴大至900餘點，來到27,493點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，指數原本就有墊高動能，搭配輝達利多題材，使得加權指數漲勢強勁，盤中可留意27,310點關鍵位置，若能守穩，指數就有機會持續強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
散戶看空創新高 分析師：極度悲觀就是反轉訊號
根據《商業內幕》周三 (19 日) 報導，美股近期跌勢加劇，但 Jefferies 分析師 Michael Toomey 卻喊進場，他指出多項技術指標顯示投資人過度悲觀，反彈行情即將展開。鉅亨網 ・ 1 天前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體大逃殺！華邦電、南亞科爆量翻黑跳水逾8% 分析師：勿接刀
台股今（20）日上演大反攻，盤面類股百花齊放，惟記憶體族群盤中股價由紅翻黑上演大逃殺，台股前三大成交王由力積電（6770）、華邦電（2344）和南亞科（2408）霸榜，成交量皆達20萬張以上，成交金額合計逾600億元，其中雙雄盤中股價一度跳水逾8%。對此，分析師則示警，目前並非好的進場時機，不建議馬上進場接刀。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
鴻海反彈近4%有望「一路向北」？分析師曝關鍵示警：先別急追
輝達財報報喜，台股今（20）日迎來大反攻，其中鴻海（2317）也重返230元大關，股價一度上漲近4%。啟發投顧分析師郭憲政指出，鴻海本身基本面無礙，但技術面來看，籌碼相對凌亂加上前波有套牢量，此處遇壓難以強彈而上，建議不要此時追入搶短線，後續可能還要拉回洗融資，股價才更好拉升。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 17 小時前
法人狂砍326億 台股午後翻黑尾盤跳水/輝達財報倒數揭密 AI鏈屏息觀望/漲價題材加持 被動元件小兵亮燈搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股周二賣壓持續不止，科技股成主要提款來源，市場一方面等待輝達財報、一方面對AI估值過高與12月降息機率下降感到憂心，四大指數全數走弱並跌破50日均線。道瓊工業指數大跌1.07%；標普500指數下跌0.83%；那斯達克指數下跌1.21%；費城半導體指數重挫2.31%。個股方面，輝達收跌2.81%，超微、邁威爾、美光跌幅皆在4%至5%，反映AI產業風險偏好降溫；而微軟傳出將與輝達投資聊天機器人開發商Anthropic，未來應用在微軟雲端，股價仍下挫2.7%。而拆分後的Netflix，因分析師重申「買入」評級，股價因此反彈3.45%。台積電ADR走弱，壓抑今日台股電子權值股氣氛。 亞股今（19）日走勢分歧，日股盤中震盪，終場下跌0.34%，韓股續弱，港股小跌0.38%，上證指數則微幅走揚0.18%，區域市場整體仍偏向觀望。 台股今日適逢台指期結算，盤中雖一度受到AI股回神帶動觸及26,902.97點，但買盤力道不足，加上台指期結算日賣壓湧現，終場下跌176點收在全日最低26,580.12點，成交量縮至4,951.98億元。台積電(2330)早盤一度翻紅至1,415元，但尾盤遭4,122張大單砸出，終場收跌10元至1,395元，失守1,400元；鴻海(2317)、聯發科(2454)同步走弱，壓抑指數表現。盤面上，記憶體族群續呈弱勢，華邦電(2344)、旺宏(2337)跌逾3%，南亞科(2408)小跌0.3%；模組股商丞(8277)更遭打至跌停。反觀被動元件族群獲利多襲來，中小型個股火力全開，光頡(3624)、金山電(8042)雙雙亮燈，蜜望實(8043)亦盤中觸頂；天仁科技(6834)、千如(3236)、信昌電(6173)等同步走強。生技股同樣成為避險資金方向，康霈*(6496)亮燈漲停、浩鼎(4174)與易威(1799)同步收高。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
台股ETF定期定額夯！存股族最愛10檔揭曉 0050人氣最火燙、這半導體ETF冒出頭
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導根據投信投顧公會統計，2025下半年來至10月止，台股ETF定期定額買氣爆夯，包括每月扣款戶數、筆數都同步出現連續4個月正成長...FTNN新聞網 ・ 1 天前
甜甜價要來了？台積電跌破1400元大關 專家稱進場與否就看「這1天」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）今（19）日股價收盤落在1395元，跌破1400元關卡，且已是連2跌，跌幅達3.46%，引發外界熱議，市場上也開始出...FTNN新聞網 ・ 1 天前