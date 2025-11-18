台幣後續怎麼走？中信金高麗雪：年底前在30元上下震盪，中長期仍偏升值趨勢
近日因為台美匯率聯合聲明、《經濟學人》雜誌指出台灣出現「台灣病」等議題，讓新台幣走勢再度成為市場熱議話題。由於匯率走勢對金控業與壽險業來說，是相當重要的影響因素，在週一（11/17）舉行的中信金法說會上，中信金控總經理高麗雪分享集團內的看法表示，預估年底前新台幣將在30元上下震盪，惟中長期仍偏升值趨勢。
高麗雪觀察目前國際經濟與資金動向分析，預期新台幣匯率「到年底之前，可能就在30元上下震盪」；但從中長期來看，仍維持「趨升」方向。
她強調，匯率變化受到多重因素影響，包括各國經濟消長、利差變化與資金流動，「在目前動盪的環境下，短期很難精準預估轉折點，但方向性仍是偏升」。
中信金看新台幣走勢 中長線仍趨升
她進一步分析，影響台幣走勢的關鍵因素包括進出口訂單、利差變化、經常帳與金融帳平衡，短期則受到外資匯入匯出、ETF資金流動等因素牽動，整體來看，「趨勢應該是升值，只是幅度與期間要看國際環境而定」。
高麗雪指出，近期包括日本、韓國、瑞士、泰國、馬來西亞等多國與台灣一樣，陸續發表聯合聲明，強調維護金融穩定與避免競爭性貶值。觀察這些國家在簽署聲明後的匯率表現，「並未出現大幅升值情況」，台幣今日兌美元約在31元附近，顯示市場仍屬平穩。
至於在此環境下，台灣人壽的風險管理與避險策略為何？台灣人壽策略長葉栢宏透露，截至9月底，台灣人壽的外匯價格變動準備金達176億元；依現行新制，只要匯率變動造成的損益，都會由此準備金吸收，「目前若匯率波動在2元以內，對損益影響不大」。
他補充，將持續根據市場情勢調整避險比例，若避險成本維持在3％以下，「就會持續提高避險部位，以確保資產穩定」。
中信金高麗雪：併購策略維持「銀行7成、非銀3成」布局不變
對於近年參戰新光金與三商壽併購但最終無所獲，當媒體問到後續併購策略與方向的調整時，高麗雪表示，公司整體併購策略一貫明確，核心原則是「銀行業務約占7成、非銀行事業約占3成」，藉此打造多元且完整的金融生態體系。
她指出，中信金長期以來希望能滿足客戶在不同領域的金融需求，因此除了銀行業務外，也積極布局保險、證券、投信等非銀行事業，「目前整體結構大致是銀行7成、保險與其他非銀行業務3成」。
高麗雪強調，未來若評估新的市場併購案，仍會遵循這項原則進行，希望透過不同金融業別的整合，拓展尚未服務到的客群，並提供從銀行產品到資產管理、保險與投資的「一站式金融服務」，以深化客戶關係、提升整體競爭力。
前3季獲利表現亮眼 每股稅後盈餘3.06元
從今年前3季中信金的營運概況及經營績效來看，稅前盈餘699.6億元，累計稅後盈餘為607.6億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.46%，稅後資產報酬率（ROA）為0.92%，每股稅後盈餘（EPS）為3.06元。
中信金2025年前3季累計稅後盈餘創下歷史新高，持續展現亮眼的獲利表現，稅後股東權益報酬率（ROE）領先金控同業。
儘管壽險子公司台灣人壽受美元貶值影響，獲利較去年同期衰退，但主要子公司中信銀表現依然強勁，續創同期歷史新高，穩居銀行業之冠。
中信銀行2025年前3季合併稅後盈餘達420.6億元、年增16%。主要受惠於放款規模成長與淨利差擴大，淨利息收益呈雙位數成長；財富管理、法人金融及信用卡等業務動能亦穩健成長，推升整體手續費收入增加。資產品質方面，中信銀行合併逾期放款比率為0.48%，逾期放款覆蓋率達330%，展現穩建風控能力。
台灣人壽則持續深化通路經營，推出多元化保險商品以滿足不同客群需求，帶動前3季新契約保費較去年同期成長37%。儘管上半年因美元貶值造成匯兌損失影響獲利，第3季受惠股市回溫，成功掌握投資契機，實現資本利得並挹注股利收入，前3季稅後盈餘達177.4億元，年減16%。
東南亞、日本業績成長顯著 中信金海外獲利表現亮眼
此外，值得注意的是，根據中信金最新財報，截至今年9月底，公司海外業務獲利佔整體銀行獲利34％；其中，大中華區與東南亞各佔35％，日本佔18％，北美佔12％，今年前9個月東南亞與日本業績成長顯著。
