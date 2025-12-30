「台幣泰銖1比1」難得一見！謝金河揭泰銖升值隱憂：泰國這一關不好過

財經中心／施郁韻報導

泰銖近期持續走強，新台幣與美元的匯率為31.4，泰銖對美元同樣為31.4。（圖／翻攝自pixabay）

泰銖近期持續走強，成為表現最突出的亞洲主要貨幣之一。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，30日匯市收盤時，新台幣與美元的匯率為31.4，泰銖對美元同樣為31.4，這是匯市多年來罕見的景象，直言「所有壓力壓在身上，泰國這一關不好過！」

謝金河在臉書以「難得一見！新台幣和泰銖一比一！」為題發文，提到泰銖從去年4月的37.24持續升值，最高達30.86，新台幣則是從33.27展開升值，5月狂升一度到28.79，如今泰銖和台幣交叉，「是泰國經濟表現強勁嗎？正好相反！」

廣告 廣告

謝金河說，今年泰國經濟表現很掙扎，泰國以傳統產業為主，全都籠罩在中國內捲的大壓力下，中國的電商打趴泰國傳統零售業。最慘的是泰國原本是日系車廠的組裝基地，依附在這個產業的工人至少逾60萬人。這些年，中國車廠大舉進軍泰國，整個供應鏈出現大變化，除了汽車價格內捲外，原本汽車就業的產業大軍就少了20萬人，造成泰國經濟更大壓力。

謝金河表示，今年美國總統川普關稅揮舞，泰國費盡千辛萬苦，終於談成19%的稅率，反而成了中國最佳洗產地的中繼站，中國出口商品間接透過泰國出口到美國，帳算在泰國，造成今年泰銖至少升值10%。

謝金河說，泰銖不斷升值，影響泰國的觀光旅遊產業，泰國一直都是亞洲觀光大國，今年預估到訪外國旅客3350萬人次，但受泰銖升值影響，今年可能在3000萬人次左右，台灣去年到訪泰國107萬人次，今年可能衰退到85萬人次左右。相對日圓貶值，今年前11個月赴日旅遊的外國遊客已達3906萬人次，台灣赴日本旅客超過600萬人次，顯示泰銖升值的後座力逐漸顯現。

謝金河表示，今年金價飆漲7成，泰國原本是黃金熱門交易市場，今年泰國賣出的黃金總值達116億美元，以美元計價的黃金換成泰銖結匯，也加重泰銖升值壓力。泰國經濟這些年步履蹣跚，如今泰銖升不停，所有壓力壓在身上，泰國這一關不好過。

更多三立新聞網報導

台灣連鎖港式餐廳「宣告破產清算」 6間直營店全關、爆員工遭欠薪資遣

台積電外派工程師「生產力驚人」！2年生逾200名美國寶寶 員工曝1實情

台積電老將竊2奈米機密案涉美國、輝達利益？前工程師曝3原因：恐很棘手

台灣建商爆倒閉潮！5間撐不住全熄燈 北市精華區建案淪法拍「沒人要」

