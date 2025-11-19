台幣真的被低估？陳鳳馨批經濟學人「荒謬」：美國為了一利益，無法要求升值
英國《經濟學人》13日封面專題報導 《台灣榮景的潛藏風險》（The hidden risks in Taiwan's boom），剖析中央銀行長期壓低新台幣匯率而衍生之問題，形成「台灣病」（Taiwan Disease）。對此，媒體人陳鳳馨於網路節目《東南西北龍鳳配》表示，當前全球金融往來極為流通，資本帳流通遠比商品帳流通還要重要，《經濟學人》專題內容僅以「大麥克指數」表示新台幣遭低估，「太荒謬了。」
《經濟學人》報導指出台灣經濟問題，首先，以「大麥克指數」表示，新台幣匯率被低估55%，為該周刊所追蹤的53種貨幣最高；其次，日增的龐大經常帳順差；第3，為維持匯率低迷而印製新台幣，削弱民眾購買力；最後，保險業者將家庭儲蓄投入海外資產，新台幣升值將使海外資產縮水，可能導致業者「資不抵債」，若放任倒閉將擊垮台灣存戶。
中央銀行隔日則以5點聲明回應，首先，跨境資本移動是影響新台幣匯率升值或貶值的重要因素；其次，大麥克指數不適合用來評估一國匯率是否高估或低估，《經濟學人》已於2003年坦承大麥克指數有其缺陷，2006年時更直指，該指數被各界廣泛引用、濫用；第3，以台灣為例，2024年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的19.3倍，因此僅以一籃商品與服務計算的購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）已無法作為衡量均衡匯率的指標，第4，基於上述因素，不宜以大麥克指數推論新台幣匯率的合理價位，《經濟學人》文章指稱新台幣匯率低估所造成台灣經濟金融的負面效應，並不成立；最後，2025年至今，台灣對美國商品貿易順差擴大，美國財政部從未要求新台幣升值。
陳鳳馨點出央行三大痛點
陳鳳馨提到，央行聲明表示「大麥克指數不適合用來評估一國匯率是否高估或低估」是正確的，「全世界每個國家也很多人都有iphone，那我們iphone都比別人貴、汽車都比別人貴，那你要怎麼說呢？」但央行藉此直接推估匯率低估所造成經濟負面效應不成立，是「跳躍式的」。
陳鳳馨指出，《經濟學人》與央行戰後留下3大國內經濟問題：「新台幣不能升值不只是為了救出口，更為了救金融」、「人民消費能力未隨經濟成長增加，補貼水電瓦斯燃料避免高通膨，也造成低薪現象」、「龐大順差流入股市與房市拉大貧富差距。」
陳鳳馨認為，報導刊登後，14日央行與美國財政部發布《台美匯率議題聯合聲明》使公眾懷疑「是不是美國要強迫新台幣升值」。聲明內容雖顯示美國並未逼迫新台幣升值，因此並不會升值，但是「台灣要乖乖地買美債」，美國若逼迫新台幣升值，勢必造成台灣金融機構拋售美債，美國為了美債利益，而無法要求他國升值。
更多風傳媒報導
其他人也在看
外媒指台幣匯率低估 台美聲明後仍守31元
央行駁斥新台幣遭刻意壓低之說，並與美方發表匯率聯合聲明(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
《經濟學人》點名「台灣病」惹議！ 蔡正元3點反擊：自以為是
《經濟學人》點名「台灣病」惹議！ 蔡正元3點反擊：自以為是EBC東森新聞 ・ 1 天前
臺日音樂媒合交流 文策院串連唱片、經紀、場館與音樂節 打造跨國生態圈
臺日音樂媒合交流 文策院串連唱片、經紀、場館與音樂節 打造跨國生態圈 【記者蔡富丞/綜合報導】為臺日音樂產業牽 […]民眾日報 ・ 34 分鐘前
「4星座」財富力量覺醒！ 年末有貴人相助 財運越冷越旺
「4星座」財富力量覺醒！ 年末有貴人相助 財運越冷越旺EBC東森新聞 ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
存款全花在買房上！夫妻忽略1事退休仍打工 晚年血淚賣房經歷曝光
許多租屋族擔心退休後無法租房，因此退休前急著買房，卻往往忽略了晚年背負房貸的壓力。日本一對72歲老夫婦，當年為了「年紀大就租不到房」，傾盡積蓄買下人生第一間房，卻因長期房貸與生活開銷壓力，不得不在退休後繼續工作，健康也因此受影響，最終忍痛賣屋，搬進租金低廉的公營住宅。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前
「多元審美」還是有黑幕？深圳模特冠軍惹議 網友毒舌：認真的嗎
深圳一場國際模特大賽冠軍引發熱議！15號選手奪冠，卻與大眾期待的模特標準有明顯落差，網友質疑評選標準，甚至懷疑存在「潛規則」。主辦方回應僅負責贊助，同時透露比賽兼具為網路短劇選角，為優秀選手提供直接對接影視資源的機會。繼遼寧選美爭議後，這起事件再度引爆「多元審美」討論，成為反映中國大陸社會文化現象的縮影！TVBS新聞網 ・ 13 小時前
諷高市早苗像「車力巨人」 洪秀柱乾女兒遭轟
日本首相高市早苗近日提出「台灣有事論」引發國際關注，卻遭國民黨中央委員黎子渝在社群媒體上嘲諷其外貌，將其與動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」角色進行比較。此事件迅速引發爭議，黎子渝不僅被揭露是資深國民黨員，更是前黨主席洪秀柱的乾女兒。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
《經濟學人》點出台灣病癥，美國財政部開藥方？陳冲：台美匯率聲明影響不小，但非壞事
《經濟學人》剛報導新台幣匯率長期低估釀致的「台灣病」，央行與美國財政部就公布「匯率議題聯合聲明」。專家解讀，這份聲明對台幣匯率恐有一定影響，但或許也是「台灣病」的藥方之一。今周刊 ・ 14 小時前
國科會與經濟部領軍智慧醫材國家參展隊MEDICA 2025 秀全方位實力
全球最大醫材展「MEDICA2025」於臺灣時間十七日在德國杜塞道夫登場，今年由國科會與經濟部首次跨部會合作，組成四十六家「TeamTaiwan」智慧醫材國家隊，帶領臺灣醫療院所、研究機構、新創與企業參展本屆展會。本屆臺灣館（TaiwanMedTechPavilion）有四大主題展區，包括：研發（Research&Development）、場域驗證（ClinicalTrial）、新創（Innovation）、產業落地（Go-to-Market），呈現臺灣智慧醫療從研發到商化的價值鏈布局，並邀請多位國內外貴賓蒞臨開幕典禮，包含駐歐盟及比利時代表謝志偉大使、杜塞道夫展覽公司執行董事Mr.MichaelDegen，及德國佛萊堡大學醫院院長Prof.FrederikWenz等，展 ...台灣新生報 ・ 1 天前
永不分離！「國家美腿」雙胞胎安樂死 曾登花花公子封面創銷售紀錄
曾以「國家美腿」名號轟動歐洲舞台的傳奇雙胞胎舞者，艾麗絲與艾倫（Alice&Ellen Kessler），11月17日於慕尼黑近郊家中以「陪伴式安樂死」平靜離世，享壽89歲。這對在1950至1960年代紅遍國際的金髮雙胞胎，走到人生終點依然如同過去七十餘年的相伴生活般「同進同出」。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
川普大砍藥價 口服胜肽平台炙手可熱
【記者柯安聰台北報導】美國總統川普於11月6日宣布與國際大藥廠，包括禮來（Eli Lilly）及諾和諾德（Novo Nordisk）達成歷史性協議，將大幅調降藥價，其中GLP-1類減重藥物調降約80％...自立晚報 ・ 40 分鐘前
無法適應台北！南部女抱怨交通「擠又亂」：一來就想逃離
一名生活在南部22年的女網友近期因週末常到台北參加活動，卻發現自己完全無法適應北部生活，她直言台北捷運人擠人、出站後需走長距離，開車則面臨塞車與高昂停車費等問題，直言每次辦完事就想「趕快逃離」，貼文引發討論。中天新聞網 ・ 12 小時前
打疫苗．篩檢也能集點！衛福部擬推「健康幣」憂擴大健康不平等
衛福部擬推「健康幣」制度，民眾完成接種疫苗、健康篩檢等行為可獲點數，用於折抵運動場所費用或購買保健食品。專家提醒，此計畫需確保便利性、追蹤成效，並解決數位落差問題，避免加劇健康不平等。衛福部表示將跨部會整合資源，以預防為核心，打造全民參與的新健康模式。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
鹿港芋丸雙雄對決！素珠芋丸 vs. 王記芋丸完整評比，誰才是鹿港必買伴手禮？
「素珠芋丸」與「王記芋丸」都是鹿港民生路上的人氣芋丸老店！「素珠芋丸」堅持手工製作出Q彈紮實的傳統芋丸，在排隊購買時就可以看到芋丸現點現做的過程；「王記芋丸」則以其口味的多樣性為特色，內餡有：傳統肉餡、素食，以及奢華的干貝芋丸，選擇豐富可滿足不同顧客的味蕾。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
擦撞公車後撞上女騎士 轎車冒煙起火 熱心路人搶救駕駛
南部中心／陳姵妡、鄭兆佐 高雄報導高雄小港大平路，驚傳火燒車意外，當時駕駛白車的梁男，不明原因擦撞公車後，車子卻持續往對向車道滑行，撞上一名女騎士後開始冒煙，幾位熱心民眾發現不對，徒手掰開車窗開車門，將癱軟的駕駛拉出，短短幾秒時間，車子就陷入火海，幸好駕駛跟被撞的女騎士送醫後，都沒有大礙。民視 ・ 54 分鐘前
他耳朵「1處冒焦黑斑點」！檢查竟罹大腸癌 醫嘆：第三期了
耳朵異狀也可能透露大腸健康！中醫師吳宏乾分享，他曾在義診時遇到一名患者，因長期失眠前來求診，發現對方耳廓附近出現「焦黑色斑點」，且有腹瀉、排便帶血等狀況，推斷可能是大腸出問題，患者趕緊到醫院做檢查，發現患「第三期大腸癌」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
青龍獎／「I.O.I」金度延獲新人獎爆淚 偶像出身獲獎「原來我也想被認同」
【緯來新聞網】2025年韓國「青龍電影獎」今（19日）在首爾舉行，男子新人獎由《凌晨兩點的惡魔》的安緯來新聞網 ・ 4 小時前
小摩副董對AI敲警鐘 坦言美股上漲空間不多
[NOWnews今日新聞]根據彭博報導，摩根大通（小摩）副董事長平托（DanielPinto）再度對AI熱潮敲響警鐘。他最新表示，人工智慧相關資產的估值「需要重新檢視」，並警告一旦AI出現明顯修正，恐...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
《英雄聯盟》T1宣布Peyz接手Gumayusi位置！一次簽三年...2026陣容出爐了
《英雄聯盟》T1 在接連宣布 Gumayusi、Smash 兩位下路選手離隊後，誰接替這個位置就相當重要，今晚答案正式公開，就是日前傳聞的「Peyz」，並且一次就簽到 2028 年！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前