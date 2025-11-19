台幣真的被低估？陳鳳馨批經濟學人「荒謬」：美國為了一利益，無法要求升值

英國《經濟學人》13日封面專題報導 《台灣榮景的潛藏風險》（The hidden risks in Taiwan's boom），剖析中央銀行長期壓低新台幣匯率而衍生之問題，形成「台灣病」（Taiwan Disease）。對此，媒體人陳鳳馨於網路節目《東南西北龍鳳配》表示，當前全球金融往來極為流通，資本帳流通遠比商品帳流通還要重要，《經濟學人》專題內容僅以「大麥克指數」表示新台幣遭低估，「太荒謬了。」

《經濟學人》報導指出台灣經濟問題，首先，以「大麥克指數」表示，新台幣匯率被低估55%，為該周刊所追蹤的53種貨幣最高；其次，日增的龐大經常帳順差；第3，為維持匯率低迷而印製新台幣，削弱民眾購買力；最後，保險業者將家庭儲蓄投入海外資產，新台幣升值將使海外資產縮水，可能導致業者「資不抵債」，若放任倒閉將擊垮台灣存戶。

​中央銀行隔日則以5點聲明回應，首先，跨境資本移動是影響新台幣匯率升值或貶值的重要因素；其次，大麥克指數不適合用來評估一國匯率是否高估或低估，《經濟學人》已於2003年坦承大麥克指數有其缺陷，2006年時更直指，該指數被各界廣泛引用、濫用；第3，以台灣為例，2024年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的19.3倍，因此僅以一籃商品與服務計算的購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）已無法作為衡量均衡匯率的指標，第4，基於上述因素，不宜以大麥克指數推論新台幣匯率的合理價位，《經濟學人》文章指稱新台幣匯率低估所造成台灣經濟金融的負面效應，並不成立；最後，2025年至今，台灣對美國商品貿易順差擴大，美國財政部從未要求新台幣升值。

陳鳳馨點出央行三大痛點



陳鳳馨提到，央行聲明表示「大麥克指數不適合用來評估一國匯率是否高估或低估」是正確的，「全世界每個國家也很多人都有iphone，那我們iphone都比別人貴、汽車都比別人貴，那你要怎麼說呢？」但央行藉此直接推估匯率低估所造成經濟負面效應不成立，是「跳躍式的」。

陳鳳馨指出，《經濟學人》與央行戰後留下3大國內經濟問題：「新台幣不能升值不只是為了救出口，更為了救金融」、「人民消費能力未隨經濟成長增加，補貼水電瓦斯燃料避免高通膨，也造成低薪現象」、「龐大順差流入股市與房市拉大貧富差距。」

陳鳳馨認為，報導刊登後，14日央行與美國財政部發布《台美匯率議題聯合聲明》使公眾懷疑「是不是美國要強迫新台幣升值」。聲明內容雖顯示美國並未逼迫新台幣升值，因此並不會升值，但是「台灣要乖乖地買美債」，美國若逼迫新台幣升值，勢必造成台灣金融機構拋售美債，美國為了美債利益，而無法要求他國升值。

