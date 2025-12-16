台幣續貶資金外逃台股苦扛 週五四巫日波動拳將來襲

台幣今日明顯走貶，外資資金偏向撤出，台股盤中震盪承壓；隨著週五美股四巫日逼近，市場不安情緒持續升高。圖／資料庫

美股盤面仍在回檔，台股今(16日)一開盤氣氛就明顯不妙。今晚美國將公布非農就業數據、明(17日)又逢台指期結算，市場本就神經緊繃，偏偏盤中再遇到美國期貨持續下殺、台幣大貶資金流出，賣壓瞬間失控，台股早盤直接被壓垮，指數一度暴跌超過500點，恐慌情緒快速擴散。

尾聲台積電出現撐盤撐，讓跌點收斂至約260點，不過，接著走勢仍顯得蒼白無力，指數始終無法收復失土，只能被壓在低檔區間來回震盪，最終收在27536.66點、大跌330.28點。

市場資金態度明顯轉向防守。通膨數據、非農就業報告、日本央行準備升息預期、四巫日等多重變數同時逼近，市場看不清方向，資金只想退、不想進，買盤縮手，賣壓卻一波接一波冒出來。

科技股成為這波下殺的重災區。美股博通被質疑毛利率下降、甲骨文負債比高，即使甲骨文出面表示，敲定1500億美元資料中心租賃合約也沒用，導致AI基礎建設題材快速退燒，直接拖累台股相關族群。ASIC、光通訊類股全面走弱，指標股跌幅擴大，市場信心明顯崩壞，ASIC類股創意、世芯分別重挫了7.95%、4.73%，而與矽光子相關的光通訊族群的也是一片綠油油，光聖一度跌停，漲多了的波若威值摔進了跌停。

從盤面來看，這不只是單點修正，而是情緒全面退潮。法人指出，在國際股市未止穩前，台股短線很難出現有效反攻，只要權值股一鬆手，指數就有再度下探的風險。市場最關心的已不是「會不會反彈」，而是「能不能守住」。若午後買盤無法回溫，賣壓恐再度湧現，台股恐怕還有下探空間，投資人短線心態勢必更加緊繃。



