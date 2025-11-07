台幣貶破31關卡 成交量暴增至27億美元 短線弱勢格局
台股昨（7）日走跌248點，外資連續六個交易日「提款」台股，新台幣匯價昨日跌破31元整數大關，終場收在31.045元，睽違半年再看到31元關卡，單日貶值9.5分，總成交量暴增至27.05億美元。匯銀人士表示，31元貶破後，下周將進一步測試31.2元。
新台幣匯市昨日以30.93元開出後，一度升至30.925元，但隨即由升轉貶，再度往31元整數關卡靠攏，午盤雖暫時收在30.991元，僅貶值4.1分，但午盤過後隨著外資匯出加劇，貶破31元大關整數關卡，一度貶至31.046元，終場收在31.045元，貶值9.5分，單日高低價也相差1.21角。
富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，受到美國聯邦政府關門影響，財政部TGA帳戶餘額快速升高，加上美國AI股快速上漲吸引許多全世界資金流入美元，另外，歐洲各國的財政預算案在國會審議中遇到阻礙，使得歐元下跌；日本也因為高市早苗上任以來，市場對於日本央行升息時間點有所疑慮，在歐元下跌、日圓貶值的情況下，也讓美元指數衝上100大關，使得非美貨幣同步走弱。
羅瑋表示，非美貨幣同步走弱的格局，預料還會維持一段時間，但等到11月下旬的感恩節前夕，民主與共和兩黨有機會達成協議，讓聯邦政府關門事件各一段落，恢復正常運作。
市場人士研判，等到聯邦政府恢復正常運作，屆時美國財政部一年兩次匯率報告名單可能會隨之發布，因此預期後續美元指數就不會這麼強勢，非美貨幣也會有所回升。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則認為，台灣貨幣政策不容易有重大改變，年底前應會偏向弱勢格局，預期明年更聚焦在聯準會換屆後的降息步伐。
