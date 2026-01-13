台幣連五貶 探九個月低點

美元指數走強，重新站上99整數關卡，帶動亞洲貨幣全面承壓。新台幣匯價昨（13）日收在31.656元，貶值2.6分，已連續第五個交易日收黑，並寫下近九個月來新低。匯銀人士指出，在美元強勢與外資資金進出交錯影響下，新台幣短線仍偏弱整理。

觀察亞幣表現，昨日以日圓貶勢最為明顯，單日貶幅達0.69%，日圓匯價再度向160關卡逼近，市場再現「甜甜價」。匯銀透露，新台幣兌日圓的散戶換匯量明顯放大，昨日相關資金流量約為平日兩倍，主要反映民眾在日圓續弱下，逢低布局旅遊與未來升值機會。

在美元指數上揚與外資匯出影響下，今年以來僅八個交易日，新台幣已累計貶值2.18角，走勢明顯偏弱。不過，股匯表現出現不同調。

台股站穩3萬點大關後，國安基金宣布退場，而外資也終結連四日賣超，昨日轉為買超台股157億元。匯銀人士指出，外資昨日下午出現匯入動作，資金操作呈現「雙向」，顯示部分資金逢低回流台股，但仍有避險性匯出存在。

