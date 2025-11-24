台幣連十黑 貶向31.5元…台美聯合聲明發布後不升反跌

新台幣匯率昨（24）日先升後貶，雖外資雙向操作，整體仍匯出約10億美元，收31.447元，貶值1.7分，出現23.08億美元大量。總計新台幣已連十貶，逼近31.5元關卡，11月以來貶值近7角，達6.98角。

匯銀業者昨日表示，央行於11月14日晚間發布台美聯合聲明以來，新台幣匯價未如部分市場預期走升，反而呈現緩貶走勢。近期匯市受到政策與外資動向影響之際，國際輿論也聚焦台灣的地緣政治風險。

昨日新台幣匯價早盤以31.41元開出，小升2分，但隨後因外資持續買匯、匯出部位，新台幣一度貶至31.48元，續探近七月個低點。外資昨日再度自台股提款299.5億元，11月以來累計賣超已達3,876億元。新台幣匯價連十日走貶，累計貶值4.39角、貶幅約1.39%，11月以來大貶6.98角，貶幅達2.21%。

央行統計顯示，美元指數昨升0.1%，亞幣則是漲跌互見，日圓、韓元則分別貶值0.08%、0.06%，新台幣小貶0.05%；星元及人民幣分別升值0.15%及0.05%；歐元則是貶值0.25%。累計今年以來，新台幣兌美元升幅已收斂至4.24%。

展望國際金融情勢，匯銀指出，市場對Fed第4季降息的預期仍持續拉鋸。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯近日表示，在勞動市場可能走弱的背景下，Fed「近期」仍具降息空間。 然而，達拉斯聯準銀行總裁蘿根則持相對鷹派立場，呼籲放慢降息步調，並指出Fed在12月會議上「很可能按兵不動」。

匯銀認為，在外資持續調節台股、美元保持相對強勢、新台幣偏貶態勢未變下，短線匯價看31.5元能否有守，市場將持續關注Fed 12月會議及外資年底部位調整方向。

