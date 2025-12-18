台幣連3貶搶換匯！市場憂恐為「外資匯出潮起手式」
美元指數止跌反彈，加上外資持續賣超台股，讓昨天新台幣兌美元匯率連三貶，今（18）天開盤持續走貶，部分民眾和出口商把握機會，將外幣換回新台幣，市場也擔心恐是外資匯出潮的起手式，讓匯率議題可能也成為央行理監事會議上關注的焦點。
年關近 台幣走弱搶換匯提前準備年終資金
隨著新台幣走弱，加上接近年底帶動換匯需求升溫，多家行庫觀察發現，近期部分民眾、出口商把手中外幣換回新台幣，提前準備年終資金與紅包錢，分析師林漢偉指出，有美元部位的出口商可能在這波台幣貶值的時候適度換匯，目前沒有看到大舉換匯的現象，因為現在全球央行政策還不是非常明確，最重要是要確定貨幣未來方向。
另外有銀行主管發現，週一新台幣兌美元匯率重貶1.78角後，理財部門就有不少客戶出現換匯需求，尤其經歷過先前二字頭匯價的民眾，現在31.5元的匯價可以說是年底最好的禮物。
台幣兌美元貶值，銀行出現換匯需求。圖／台視新聞
但專家也建議，不管是旅遊或有投資需求，可以等到各國央行公布利率決策後，才是比較好的換匯時機。
市場關注利率連7凍？央行理監事會下午拍板
而隨著新台幣連續三天收貶，週四開盤也持續走貶，市場擔心這恐怕是「外資匯出潮的起手式」，林漢強認為現在看起來有這樣的跡象，因為三天外資賣了1400多億，搭配台幣的貶值，外資賣股匯出的壓力也許要等到這個禮拜，甚至聖誕節之前才會陸陸續續放緩。
還有經濟學家點出，外資現在持有台股的成本很低，但比重和獲利都高，一旦撤出台股時，那股力量會「非常可怕」，也有匯銀主管擔憂外資一旦開啟匯出動作，新台幣恐怕還有得貶，甚至貶回32元都有可能，只怕會承受極大壓力。
專家指出外資持台股比重高，一旦撤出「力量非常可怕」。圖／台視新聞
台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／張碧珊
