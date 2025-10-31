台幣高利存款 年息衝15%
聯準會（Fed）再度降息1碼，且自從美國關稅事件引發全球貿易情勢緊張，民眾資金避險需求增加，各銀行也延長或加碼新台幣存款方案。
如樂天國際銀行祭出「新戶狂歡季」，提供市場罕見的15%短天期高利優惠；滙豐銀行、將來銀行等新台幣存款優惠專案皆延長至今年底。
樂天國際銀行即日起至12月31日止，推出三大存款優惠方案，其中最受矚目的，是為新戶打造的短期高利方案，提供10天期年利率15%的優惠，每人限享一次，額度上限為5萬元。另外，樂天銀也推出三個月期年利率2%的定存優惠。
聯邦銀NewNewBank於明年1月20日前推出新台幣高利活儲，新戶於今年12月31日前成功開戶者，享「成功開戶次一月份利息結算日」新台幣15萬元內年利率10%優惠，逾15萬元享年利率高利活儲1.5%無上限 ；另外，舊戶完成指定任務，享15萬元內年利率3%優惠。
王道銀行（2897）針對新戶提供5萬元內享二個月期高利活儲年利率10%優惠，超過5萬元額度至20萬元內，則提供優利2.1%，期間同為二個月，活動至12月30日。此外，即日起至12月31日，客戶皆可享六個月期新台幣定存年利率2%、九個月期2.1%優惠，單筆起存金額皆為2萬元。
台新richart針對新戶亦提供專屬新台幣存款優惠，可於開立完成後之次二個營業日至次二個月第一個營業日止，享Richart優利子帳戶10萬元(含)以內3.5%年利率，活動至明年1月5日。
將來銀行新台幣活存「無上限」的專案，延長至12月底，完成指定任務，次月6日起即可享有活存5至20萬元享年利率1.8%回饋，及超過20萬的部分享有1.5%優利，利息無上限的回饋。
滙豐銀行即日起針對合格私人銀行、合格卓越理財尊尚推出三個月期新台幣定存，可享年利率3%的優惠，單筆最低承作金額為300萬元，每一客戶上限則為3,000萬元；針對卓越理財客戶，滙豐銀也推出三個月期年利率2.2%、六個月期年利率2%、九個月期年利率2%的新台幣定存優惠，活動期限延長到今年12月31日。
元大銀行即日起至明年3月31日，新戶自數位存款帳戶審核成功後六個月內，於5萬元限額內可享有最高3%活儲優利，超過5萬元仍可享有階梯式加碼利率。
