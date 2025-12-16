台幣一度貶破31.5元 專家估短線偏弱震盪

▲新台幣兌美元今（16）日一度重貶1.7角，下探31.55元，終場收31.475元，貶值9.5分。（圖／NOWnews資料照）

在台股重挫330點，加上外資賣超595.01億元並匯出，新台幣兌美元今（16）日盤中一度重貶1.7角，下探31.55元，尾盤在央行調節之下，終場收31.475元，貶幅收斂至9.5分，但仍創下今年5月2日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量爆增至20.56億美元

根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元指數今日還跌了0.18%，非美貨幣升貶互見，歐元兌美元升值0.2%，亞洲主要貨幣日圓兌美元升值0.25%，人民幣升了0.12%，新台幣兌美元則貶值0.30%，成最弱亞幣，韓元亦貶值0.15%，新加坡幣兌美元平盤。

▲主要貨幣兌美元升貶幅。（圖／擷取自央行臉書）

外匯專家李其展接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時分析，在美股期指持續探底的環境下，外資賣壓相當強，賣超來到595億元，也推動新台幣在盤中貶至31.55元，尾盤收斂拉回31.475元作收，較前一交易日貶值近1角。

至於明日是否會再貶破31.5元？李其展指出，外資昨日大幅賣超台股達489億元，顯示資金撤出力道明顯，今日賣壓持續，新台幣匯價自然容易受到影響，接下來就要看美股表現，若今晚美股續跌，也會影響台股表現，如果外資繼續賣超台股，新台幣就很難守31.5元，估計短線新台幣仍維持震盪偏弱格局。

