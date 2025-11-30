台幣11月重貶6角 是否回測31.5元這是關鍵

▲新台幣兌美元11月28日收貶在31.408元，而11月下來也重貶了6.59角，貶幅有2.1%，月線也連2黑。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）12月降息預期升高，不過，在美元仍有撐，加上外資持續匯出，新台幣兌美元上周五（11/28）收貶在31.408元，即便周線收紅，累計11月新台幣重貶了6.59角，貶幅2.1%。展望後市，匯銀人士表示，由於美國12月降息預期已提前反映在股匯市表現，接下來除靜待美國利率決策，關鍵仍在於台股表現，尤其外資若沒有回頭跡象，新台幣短線仍難脫偏弱盤整格局，也不排除回測31.5元可能。

廣告 廣告

匯銀人士指出，11月新台幣走勢仍跟著台股走，台股單月下跌606.87點，也中斷連6個月上漲，外資11月更賣超逾新台幣4000億元，在熱錢匯出之下，新台幣11月僅5個交易日收升，其餘交易日都收貶，11月單月更重貶了6.59角，僅次於8月的貶幅6.89角，月線也連2黑。

展望後市，匯銀人士人認為，雖然市場對美國聯會12月降息的預期居高不下，但也多已反映在本周的股匯市表現上，接下來就靜待聯準會的貨幣政策決議。

此外，美元走向4個月來最大單周跌幅，美國感恩節假期前交易清淡，投資者關注未來1年美國在降息方面可能愈發形單影隻。同時，韓國央行上周四連續第4次會議維持利率不變，韓元挫跌縮小進一步寬鬆的空間，暗示韓國央行當前的降息周期可能接近尾聲。

至於新台幣，匯銀人士認為，在美國聯準會利率決策未出來前，主要還是看台股表現，尤其外資動向，如果外資續出走，新台幣仍難脫偏弱盤整格局，甚至不排除回測31.5元的可能。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

新台幣「坐3望2」可能性增加 專家點出關鍵

台美匯率聲明沒用？新台幣不升反貶破31.2元 專家曝央行的盤算

看台美匯率聲明！中信金總座估新台幣長期看升 年底30元附近震盪