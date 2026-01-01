台幣31.438元作收漲幅逾4% 預期今年仍有升值空間

12月31日匯市最後一個交易日，終場收在31.438元、小貶1分。展望今年新台幣兌美元走勢，研究機構普遍認為，還是有升值空間，有可能重新挑戰2字頭。

外匯專家李其展指出，「1月台幣可能比較強，加上美國他們有可能會在1月公布關稅的內容，如果確定違法那可能市場波動更大劇烈，美元會有一些譬如說避險買盤，所以可能1月這邊台幣偏強的機會，目前看起來比較大。」

回顧去年全年的新台幣走勢，宛如雲霄飛車般高低起伏，年初的第一個交易日，收在32.868元、貶8.7分。到了4月初，受到美國對等關稅影響，收在33.196元、貶1.4分，7月3日一度傳出台美關稅談判即將公布，出現升值預期，收在28.828元、升1.91角。到了年底封關日小貶1分，統計全年升1.343元、升超過4%。

亞太商工總會執行長邱達生表示，「升值的影響的話大概就是說一些本來毛利就比較不高，而且是出口為主的一些產業，像傳統產業的石化、運輸、機械、紡織，這個都很有可能受到衝擊跟影響。」

業者認為，新台幣匯率走勢，應該多參考我國競爭國家，像是日本和韓國，才有助產業提升競爭力。觀察，去年全年主要亞幣對美元的升貶幅，人民幣升4.43%、韓元升2.28%、日圓貶0.23%、新台幣升超過4%。

兆酆機械股份有限公司總經理郭豐標說，「我是認為政府應該適度的讓他貶，不要急貶但是不應該再升了，除非其他國家的貨幣都升，要不然我們再升上去會更慘。」

專家預期今年新台幣升值機會仍高，對於毛利不高的傳產等業者，除了政府協助開拓其他市場外，還是希望新台幣匯率不要急升，才不會壓縮獲利。