台平價衣結帳「排到8F」擠滿人 顧客：試衣間少、櫃台不夠

台灣服飾品牌在三重開設八層樓高的新門市，吸引大批人潮湧入，卻因只有一樓設置結帳櫃台，導致顧客排隊長龍從一樓蜿蜒至八樓，造成極大不便。開幕期間，顧客們手提滿滿購物籃，在階梯左側排隊等候，有些人甚至需等待20多分鐘才能完成結帳。此外，試衣間數量不足、樓層規劃不合理等問題也引發顧客抱怨，而天氣忽冷忽熱更影響了冬季服飾的銷售狀況，讓業者面臨經營挑戰。

新開幕服飾店結帳隊伍排到樓梯上。（圖／TVBS）

這家台灣服飾品牌新開幕的三重門市雖然吸引眾多顧客，但因結帳櫃台僅設於一樓，導致排隊人潮從一樓一路延伸至五樓，甚至開幕當天排隊人龍更是延伸到八樓。一位顧客表示，他從五樓開始排隊，等了約20多分鐘才完成結帳，雖然結帳速度還算快，但建議店家應在一樓、三樓、五樓增設結帳櫃台，以改善顧客體驗。

廣告 廣告

門市的樓層規劃也引起顧客不滿。有顧客反映嬰兒用品被安排在八樓，考量電梯需要排隊，建議將這類商品放在較低樓層會更方便。此外，試衣間數量不足也是問題所在，顧客表示二樓只有三間試衣間，常需等待約15分鐘才能使用。

獨棟八層樓的服飾店新開幕吸引大批人潮。（圖／TVBS）

同樣位於新北市的蘆洲韓系服飾店，雖然假日人潮同樣眾多，但近期銷售情況受到天氣變化影響。韓系服飾品牌業者Yichi指出，今年鋪棉系列銷量明顯下滑，反而薄款商品賣得特別好，與去年冬季鋪棉系列熱賣的情況形成強烈對比。業者期待農曆新年前或未來寒流來臨時，能夠提升鋪棉系列的銷量。

天氣忽冷忽熱造成鋪棉系列服飾銷量受影響。（圖／TVBS）

面對忽冷忽熱的天氣，消費者購衣策略也有所調整。有民眾表示，選擇內搭薄長袖再外搭保暖外套是較佳選擇，不僅能保持身體溫暖，手部活動也不受限制，拿包包更方便，且比起攜帶厚重外套更為輕便。各家服飾店正積極搶攻冬季商機，提供從輕薄到厚重保暖的多樣選擇，以滿足變化多端的天氣需求。

更多 TVBS 報導

冬至習俗「吃湯圓」 甜湯店湧排隊人潮「現吃、自煮」都夯

出國旅遊「選小機場」好處多 外媒曝：省錢還不用排隊太久

有片／三重殉職警同路口又傳毒駕 工人「殺人式」撞斷路人右腿

平價衣拚「全白整棟」！思夢樂進軍中山商圈 民眾：好買

