台康生技5月營收年月雙增 看旺下半年營收

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〔記者陳永吉／台北報導〕專注在蛋白質藥的台康生技(6589)公告5月營收1.16億元，月增42%、年增56.35%，累計前5月營收較去年同期增加43.25%。台康生技表示，5月營收年月雙增，除原有乳癌生物相似藥EG1206A的授權金認列外，也受惠於既有CDMO專案轉廠至竹北廠，以及新案在技轉後期於5月份展開GMP生產前準備工作，預期將陸續對今年下半年營收產生顯著挹注效益。

台康生技表示，繼去年取得FDA/EMA對EG1206A三期臨床試驗豁免的正面回覆後，今年三月更與國際藥廠Sandoz及原廠Roche/Genentech於歐美主要市場達成上市專利和解協議。目前EG1206A的送件與上市時程均依原定計畫推進，相關授權金也將逐步到位。整體而言，未來一至兩年營收的持續成長可望明顯展現。

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