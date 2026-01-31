台廠供應鏈齊聚磚窯兆元宴 黃仁勳席間致詞一次看

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達(NVIDIA)創辦人暨執行長黃仁勳今日在台北市磚窯餐廳宴請供應鏈，他在席間致詞時表示，今年有幾件非常重要的事情，其中一件是「AI真的變得有用了」，來到GB300的時代，一切都變得非常順利，而在新一代Vera Rubin，希望一切都會變得更容易，「現在，我們跑得比以往任何時候都快。」

黃仁勳在席間向來賓表達歡迎，提到「我們一起工作得太辛苦了，所以每半年就得一起聚會」，今年是一個非常具有挑戰性的一年，因為正式進入了 Grace Blackwell的量產階段。相較之下，過去的Hopper架構反而顯得容易得多。Hopper的半導體系統已經是當時最先進的水準，但極端困難達成的Grace Blackwell把這個「最先進」推到了極限。

黃仁勳指出，因此在過去一年裡，「我們把自己所做的一切、以及供應鏈夥伴的能力，都推向了極限。而各位，作為我們(輝達)在產業中的夥伴，真的表現得非常、非常出色」，今年發生了幾件非常重要的事情，「我認為大家都必須理解，第一件事，就是 AI 真的變得有用了。語言模型變得非常有用，不只是對我們有用，對整個產業都產生了價值。」

輝達執行長黃仁勳31日宴請台灣供應鏈老闆。(記者方賓照攝)

黃仁勳認為，AI功用最關鍵的轉變是「Token 開始可以賺錢了」，去年還不夠聰明的時候，並不具備商業價值，「但現在，AI 變聰明了，也變得有利可圖了，而且做得越多，賺得越多」。他強調，自己對於AI目前的運作表現感到非常、非常滿意，儘管這是一段極其艱辛的旅程，並對於所有台灣供應商致上誠摯謝意。

黃仁勳強調，「我要感謝各位長期以來令人驚嘆的夥伴關係。我一直都非常期待今晚，而且你們也看到了—全台灣都在期待今晚」。

