台廠免驚啦！ 華強北記憶體報價出爐 粉碎市場傳言





記憶體大缺貨時代還在繼續，雖然最近受到長江存儲擴產提前、長鑫存儲低價倒貨等流言干擾，但中國華強北號稱報價最準市場，報價根本沒跌，反而最高漲超過一成。看到台廠華邦電也喊說明年產能已經被預訂光，南亞科1月營收創新高，年增超過6倍，記憶體變成新的「戰略資產」也不為過！

華強北一條街。

有中國「電子一條街」之稱的華強北，人潮擠爆，很多人都要來搶貨，有一說是華強北的「報價」，業內最準，儘管最近受到長江存儲，長鑫存儲低價倒貨消息影響，但最新記憶體報價，反而根本沒跌，全面衝到歷史天價，最高漲幅超過一成。

消費者vs.華強北商家：16GB的，這個1000塊錢一條，現在差不多每天往上漲，差不多40～50元。

要說是「以天在漲價」也不為過，DDR4 96G價格，從一周前的85元 漲到92元，64G 也從68元漲到75元，漲勢根本抓不住，也有專家出面闢謠，市場利空「鬼故事」，1、中國記憶體廠產線設備還未到位，何來倒貨一說，2、目前除了DRAM 還要全力衝HBM，等於大量吞噬產能，第三中國多家記憶體企業，要展現IPO實力，不可能打壞行情，砸自己的腳。

資深產業顧問陳子昂：不論對HBM還是記憶體的需求呢，仍然非常龐大，當然就衝擊到了消費性，甚至車用記憶體的需求 ，（目前）第一季第二季呢，還是屬於供需緊俏。

直接粉碎市場不穩定傳言，台廠也安啦，華邦電總經理出面穩信心，說明年既有、新產能都被預訂完了，南亞科也受惠，1月營收153億創新高，年增6倍相當驚人。

資深產業顧問陳子昂：預期今年第一季，還是會比去年第四季呢，報價上漲30%，甚至不排除50%，這是第一季對照去年第四季。

AI浪潮下，全面開搶記憶體，南韓三星、SK海力士，兩家公司總市值甚至超過1.1兆美元，超過阿里巴巴和騰訊加總。如今記憶體已不再只是系統組件，已經變成一項戰略資產。

