台廠綠能助攻+1 海能發電紀錄

海能風力發電股份有限公司（Formosa 2 Wind Power）今日（25）宣布，風場正式迎來商業運轉兩周年的里程碑。自 2023 年 9 月全面投入運營以來，海能風電作為台灣第二階段首座商業運轉之離岸風場，不僅穩定高效輸出潔淨電力，更在運維安全、產學合作與在地共榮方面，推動離岸風電業界標準持續提升，落實對台灣能源轉型的承諾。

穩定供電與確保工安，展現卓越營運績效

商轉兩年來，海能風電持續為台灣挹注穩定的潔淨能源，營運至今累積發電量超過 25 億度電，相當於可以供 30.1 萬戶家庭兩年的用電量，並減少碳排放量共約 115.5 萬公噸。海能風場的平均容量利用率為 37.88%，風力強盛季節更可達到 63.3%，表現優於業界平均，展現良好發電效率與穩定營運實績。海能風電高度重視風場的安全與韌性管理，透過嚴格落實國際標準的運維規範，累積最高連續 546 天無損失工時及 305 天無傷害紀錄，展現對工作安全的堅守與落實。

實踐離岸風電與產業、生態共存共榮

面對二十年的在地長期營運，海能風電相信，離岸風電應與自然生態共榮並持續永續發展。海能風電積極深化產學合作。與國立成功大學水工試驗所共同推動「西湖濕地保育行動計畫」，守護珍貴棲地物種，如小燕鷗與東方環頸鴴；同時與國立臺灣海洋大學合作進行漁業資源調查，透過科學數據掌握 2017 年以來風場周邊的漁業資源與生態變化，為運維決策提供可靠依據，也建立與在地社群的溝通橋梁。

深耕在地，漁業正向循環及教育推廣

海能風電致力於支持在地社群與漁業發展，將永續理念轉化為具體行動。在漁業共榮方面，海能迄今已捐贈超過 450 件符合國際標準的新型專業救生衣予苗栗縣漁會及漁民，強化在地漁民與漁事作業的安全保障。同時，依據漁業資源調查結果，海能風電篩選出 17 種具放流潛力的經濟魚種，完成 2 批次共計 16 萬尾魚苗放流，以實際作為支持漁業資源的復育工作。

在教育推廣方面，今年海能風電攜手成功國小、海口國小、照南國小、溪洲國小與頂埔國小 5 所苗栗在地國小，推動風電、海洋教育與食魚文化，已舉辦超過 12 場主題課程及親子活動，影響力觸及超過 500 名師生。海能風電致力成為在地社區可靠的長期夥伴，透過持續的投入與在地社群的互動，共同描繪永續發展的藍圖。

兩年穩健前行，二十年共好續航

海能風電執行長陳美如表示：「商轉兩周年，象徵海能風電在在地化運維能力的深化與成熟。初期我們面臨許多挑戰，但團隊以行動證明，這是一條能通往長期成功的道路。這份經驗已成為海能風電的根基，使我們能更穩健、更有信心地邁向未來二十年的營運旅程。我們將永續能源、地方共榮、漁業共存與生態保育融入每一個決策，讓風電真正成為跨世代延續的力量。」

值此商轉兩周年之際，海能風電穩健扮演台灣離岸風電先行者的角色。展望未來，海能將持續精進運維效率與技術創新，並深化與政府、學界、產業及在地社群的合作，共同推動潔淨能源發展，邁向二十年的永續願景。

