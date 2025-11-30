台廠「黑科技」震撼樂壇 電吉他一秒變色宛如川劇變臉爆紅

科技熱潮燒進國際樂壇！全球電子紙霸主元太證實，與國際知名電吉他Cream Guitars合作，成功開發出全球第一款採用可變色電子紙的電吉他「達文西」，開放全球預購受到熱烈迴響。

「達文西」不只是一把專業級的電吉他，更是將科技與個人化風格完美融合的藝術品。

元太將E Ink Prism™ 3電子紙嵌入琴身，讓樂手在演奏過程能隨時呈現動態色彩與圖樣，「象徵這項技術更貼近消費市場，把充滿表現力的樂器帶到創作者手中。」元太業務中心副總經理洪集茂說。

黑科技解密：變色不耗電的「達文西」

「達文西」的賣點，就在驚人的「變臉術」。音樂人可以依照演出風格、情緒或個人品牌的需求，自由變換電吉他的外觀，且不影響音色或手感。

元太E Ink Prism™ 3技術具備可程式化、反射式的特性。最令人稱奇的是，電子紙僅在圖像變換時才耗電，一旦圖樣固定，無需用電仍能維持多樣色彩顯示。這項技術的低耗能與新穎視覺呈現的特性，為長久以來外觀固定的樂器市場帶來全新想像。

元太彩色電子紙強攻高奢市場

這把「達文西」電吉他，是全球首款採用E Ink Prism™ 3的產品，價格不菲原始售價高達3,500萬美元，相當於新台幣11萬元，顯然瞄準頂級專業樂手和收藏家。

事實上，元太的彩色電子紙技術，早已跳脫外界所熟悉的電子紙閱讀器、賣場電子紙標籤，近年從頂級概念車、智慧馬桶到奢侈皮件都能看見元太的E Ink Prism系列應用身影。隨著這款電吉他爆紅，再次證明台灣製造的黑科技，具高度商業價值與市場潛力。

Cream Guitars：徹底重新定義吉他

談到這項突破性產品，Cream Guitars執行長Luis Ortiz直言：「我們希望徹底重新定義吉他可以是什麼樣貌。」他指出，透過E Ink Prism™ 3電子紙技術，「達文西」將讓樂手能在每首歌、每次演出機會，呈現出藝術家「想要的樣子」。