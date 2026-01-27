台廠22年首例！友達在美國「專利訴訟熱區」打贏官司

友達在美的專利官司贏得勝利。圖為友達董事長彭双浪。資料照。廖瑞祥攝



面板大廠友達今（1/27）宣布，歷經兩年多訴訟與兩周庭審，美國德州東區聯邦地方法院陪審團判定，友達並未侵犯Phenix Longhorn, LLC所主張之專利，並宣告其中一篇專利無效，是22年來，台灣企業在當地以被告身分獲勝的首例，具有指標意義。

2023年10月，Phenix指控友達等公司，涉嫌侵害若干與液晶顯示器（LCD）製造相關的美國專利。

歷經兩年訴訟，陪審團近日做出判決，認定友達產品未侵犯Phenix所主張的專利，而Phenix主張的其中一項專利有重大缺陷，同時宣布該專利無效。

友達董事長彭双浪表示，感謝參與本案的友達團隊，以及Perkins Coie律師事務所首席律師Craig Tyler與在地律師Travis Underwood付出的努力。

他強調，友達尊重有效的第三方智慧財產權，但堅決反對毫無根據的指控，這次訴諸審判，是基於深信Phenix的指控不合理，對結果深感欣慰，同時也體現友達不畏艱難、奮戰到底的態度。友達並說，希望此案能讓其他視友達為目標的公司明白，友達已充分準備並有能力捍衛自身權益。

Phenix本身未從事顯示器或電子產品的製造與銷售，而是透過持有、授權的專利進行訴訟獲利。德州東區聯邦法院長年被認為是對專利權人相對有利的「專利訴訟熱區」。業界認為，友達這次勝訴，對未來專利談判具有正面助益。

