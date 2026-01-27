台廠22年首例 友達在美專利訴訟戰告捷
台灣面板大廠友達27日傳出在美國專利勝訴的捷報，在素有「專利流氓天堂」之稱的美國德州東區聯邦地方法院中，打破長達22年來台廠難以在專利訴訟中勝訴的魔咒，陪審團不僅判定友達未侵犯專利，更宣告對手其中一項關鍵專利無效，友達董事長彭双浪直言，尊重有效第三方的智財，但堅決反對無根據的指控，對勝訴結果表示欣慰。
回顧近年台廠在美遭遇專利蟑螂襲擊的案例層出不窮，半導體龍頭台積電在2024年也遭到才成立不到2個月的公司AICP提告，指控其28奈米與FinFET等核心製程侵害7項專利，當時台積電便採取極為強硬的法律立場，強調將投入資源捍衛自主研發的技術成果，顯示台灣科技巨頭在年度研發經費動輒數百、千億元的背景下，已不甘再被NPE組織（非實施實體）視為可以隨意勒索的提款機，從花錢消災轉向積極應對的態度。代工大廠的鴻海同樣在國際專利攻防中累積了深厚的法務經驗，過去面對Mondis Technology等機構針對顯示影像控制專利的連番訴訟，透過多重法律手段在不同轄區進行抗衡。
針對此次勝訴，彭双浪表示，感謝參與本案的友達團隊，以及我方首席律師Perkins Coie律師事務所的Craig Tyler和在地律師Travis Underwood，為取得這一歷史性成果所付出的努力。
業界人士指出，台廠過去常因法律成本考量而選擇私下和解，導致專利蟑螂食髓知味，如今從台積電到友達皆展現出「以戰止戰」的格局，以直接挑戰對方專利有效性的策略，從根源上瓦解惡意訴訟的獲利結構。
未來台灣企業在美市場的布局，勢必將法務攻防視為研發之外的第2戰場，唯有建立起足以令對手卻步的法律防衛堡壘，才能在激烈的全球競爭中確保核心技術的領先地位。
