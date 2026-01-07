台廠CES秀實力 AI警衛眼鏡偵測人臉「FBI都來看」

在安全監控領域，台灣廠商展出了一款外型與普通眼鏡相似，僅在黑色邊框以紅色點綴的「AI警衛眼鏡」。（圖／東森新聞）





美國消費性電子展（CES）盛大登場，台灣科技實力再次成為國際焦點。國科會台灣科技新創基地（TTA）今年率領57家新創團隊參展，展出內容涵蓋AI人工智慧、智慧醫療及運動科技等領域。其中，具備人臉辨識功能的「AI警衛眼鏡」以及能精準偵測駕駛生理數據的「智慧座艙系統」，吸引了包括FBI在內的眾多國際目光。



在安全監控領域，台灣廠商展出了一款外型與普通眼鏡相似，僅在黑色邊框以紅色點綴的「AI警衛眼鏡」。這款眼鏡實際上是一台具備高度運算能力的移動式監視器，配戴者只要在特定場域走動，系統即可瞬間進行人臉辨識。不僅能鎖定單一目標，還能連帶找出隨行同夥。

城智科技執行長李方奇說明，該系統具備強大的影像分析能力，即便線索只有目標人物的側臉或部分特徵，系統仍能從龐大的錄影檔案中進行比對，精準找出目標曾出現的地點與軌跡。這項技術在展場上引發熱烈迴響，甚至吸引了警方及FBI相關人員前來詢問。同樣應用AI影像分析技術的，還有一款四肢靈活的機器狗，其頭部搭載的攝影機能即時偵測並拍攝影像，展現台灣在自動化巡檢上的技術實力。



除了安全監控，智慧座艙的健康監測技術也是一大亮點。有別於傳統穿戴裝置，新創團隊開發出一款無線生理訊號感測系統，透過毫米波雷達技術，駕駛與乘客無須配戴任何裝置，只要坐進車內，系統即可感應呼吸與心跳。這項技術不受光線影響，單一感測器即可同時偵測車內四人的生理狀態。除了能預防大貨車司機疲勞駕駛，也能用於監測後座兒童的健康狀況，避免發生意外。



在運動科技方面，立博光電則推出了結合擴增實境（AR）技術的AI泳鏡與潛水鏡。這款全台唯一的AR智慧顯示模組，能讓游泳者即時掌握時間、距離、速度及心率；潛水鏡則能顯示剩餘氧氣量，並在關鍵時刻發出上岸提醒。立博光電創辦人林淵博表示，開發這項產品的主因，是觀察到許多人在游泳或潛水過程中，希望能即時看見自己的運動表現數據及環境資訊，藉此提升運動體驗與安全性。



國科會產學及園區業務處處長林德生分析，台灣科技實力之所以備受重視，除了既有的半導體與ICT產業優勢外，近年來新創團隊的實力也大幅提升。他指出，透過CES這樣的國際展會，不僅讓世界看見台灣在軟硬體整合上的肌肉，也展現了台灣作為「科技之島」，持續在全球科技舞台發光發熱的充沛能量。

