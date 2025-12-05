台式個人鍋品牌「粗吼鍋」復刻公嬤古早味 並推出全台首創NFC碰卡點餐

總經理林俊融推出台式個人鍋品牌「粗吼鍋」復刻公嬤古早味。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

台式個人鍋品牌「粗吼鍋」復刻阿公阿嬤古早味，期望透過一鍋熱湯讓大家重新感受到家的溫度，並率先導入全台首創的 NFC「碰卡點餐」系統，顧客只需將手機靠近桌上桌牌即可跳出點餐頁面，大幅提升點餐效率，以科技便利結合台灣人情味。

懷念和阿公阿嬤一起生活吃飯時美好回憶的總經理林俊融說，在鍋物風味上，粗吼鍋主打充滿家庭記憶的台式湯底，經典石頭火鍋以洋蔥、蒜頭、魷魚乾爆香，再加入高湯慢熬，重現阿公豪爽卻細緻的炒鍋手藝；古早味西瓜綿火鍋使用南部傳統發酵食材熬煮，酸香開胃、清爽解膩；搭配以花生、蒜頭、蝦米與秘方慢炒的特製沙茶醬，香氣濃郁不膩，是粗吼鍋的靈魂精華。

因應現代人生活忙碌，粗吼鍋同步推出話題性的 「精緻外帶快煮鍋」，更特別採用易開罐式包裝，具備更緊密、安全的密封設計，並於內層加入保溫塗層，能長時間維持湯底溫度與風味。最大亮點是：開罐即可食用、無須再次烹煮，讓外帶鍋真正「即開即享」，適合上班族、學生與家庭客，在家與辦公室都能輕鬆品嚐店內等級的美味。

粗吼鍋的餐點也保留許多令人期待的「台味亮點」。以阿公阿嬤夜市木瓜牛奶為靈感的「木瓜牛奶霜淇淋」香甜濃郁、復刻記憶；手工拍打的天花板級花枝丸Q彈厚實、真材實料；而店家大力推薦的「油麵收尾吃法」，讓油麵吸收濃郁湯底後再拌入醬汁，成為許多鍋迷心中的必做儀式。